Вийшла електронна версія україномовної Біблії під редакцією Патріарха Філарета

9 серпня 2017, 09:55 | Біблія, Українське Біблійне товариство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Переклад Біблії на українську мову під редакцією очільника УПЦ КП Патріарха Філарета доступний на платформах для iOS і Android. Про вихід додатка повідомив у Facebook архиєпископ цієї конфесії Євстратій (Зоря).

Переклад Філарета був зроблений в 2004 році та унікальний тим, що написаний сучасною українською літературною мовою. Це перше повне видання православного перекладу Біблії українською мовою.

Патріарх УПЦ займався редакцією перекладу сучасною українською мовою Нового Завіту, і сам переклав Старий Заповіт.

Щоб прочитати в Біблію в цьому перекладі, потрібно встановити додаток для MyBible і вибрати у списку українських перекладів "ФІЛ".

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