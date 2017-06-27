У вашингтонському музеї презентують унікальне зібрання Біблій

27 червня 2017, 10:56 | Біблія, Українське Біблійне товариство | 0 |   | Код для блогу |  | 

Споруджуваний у столиці США музей планує зібрати Біблії, видані на більш ніж 2 тис. мовах. Про це повідомляє телеканал "Культура" з посиланням на прес-службу вашингтонського Музею Біблії, що нині будується.

До цього часу зібрані Біблії більш ніж на 600 мовах і діалектах. Відсутні експонати адміністрація музею планує отримати з-за кордону.

Очікують надходження фрагментів відомих Кумранських рукописів або сувоїв Мертвого моря, англійського рукописного молитовника 14-го століття і знайденого в Єгипті юдейського молитовника 9-го століття.

В експозиції також планують представити Біблію, що побувала на місяці в 1971 році під час польоту американського космічного корабля "Аполлон-14", а також Біблію, належала королю рок-н-ролу Елвісу Преслі. Про це пише УНІАН-релігії.

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    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

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