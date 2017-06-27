У вашингтонському музеї презентують унікальне зібрання Біблій

Споруджуваний у столиці США музей планує зібрати Біблії, видані на більш ніж 2 тис. мовах. Про це повідомляє телеканал "Культура" з посиланням на прес-службу вашингтонського Музею Біблії, що нині будується.

До цього часу зібрані Біблії більш ніж на 600 мовах і діалектах. Відсутні експонати адміністрація музею планує отримати з-за кордону.

Очікують надходження фрагментів відомих Кумранських рукописів або сувоїв Мертвого моря, англійського рукописного молитовника 14-го століття і знайденого в Єгипті юдейського молитовника 9-го століття.

В експозиції також планують представити Біблію, що побувала на місяці в 1971 році під час польоту американського космічного корабля "Аполлон-14", а також Біблію, належала королю рок-н-ролу Елвісу Преслі. Про це пише УНІАН-релігії.