- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Українська делегація взяла участь у I Національному молитовному сніданку у Кнесеті Ізраїля
7 червня 2017, 12:09 | Біблія, Українське Біблійне товариство | 0 | | Код для блогу | |
6-7 червня 2017 року в Ізраїльському Парламенті – Кнесеті, що знаходиться в Єрусалимі, відбувся Перший Національний молитовний сніданок за участю Президента Ізраїля – Реувена Рівліна, членів Ізраїльського Парламенту та представників християнських Церков і релігійних організацій, державних діячів і політичних лідерів з багатьох країн світу. До участі в урочистому ювілейному заході були запрошені сотні представників з усіх континентів світу.
Як повідомили РІСУ у прес-службі Українського Біблійного Товариства, у різних виступах і промовах лідери Ізраїлю та державні представники з різних країн світу зазначали, що мільйони людей у світі сьогодні потребують миру і стабільності, чекаючи допомоги і справедливості. Лідери християнських Церков та релігійні діячі закликали присутніх молитися як за справжній, стійкий мир, так і за порозуміння між людьми різних національностей і віросповідань, за об’єднання зусиль демократичних країн світу задля поширення демократичних цінностей та принципів свободи.
На запрошення Кнесету, від України у Першому молитовному сніданку Ізраїля взяли участь наступні представники релігійних спільнот та християнських Церков: д-р Комендант Г.І. – президент Українського Біблійного Товариства (УБТ), а також заст. генерального секретаря УБТ – к.н. Райчинець А.В.; Паночко М.С. – старший єпископ Церкви Християн Віри Євангельської України; Райчинець В.Ф. – старший єпископ Союзу Вільних Церков Християн Євангельської Віри України; Шемчишин В.П. – перший заступник голови Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів. Від представників державної влади Україну представляв Радник Президента України – Богуцький Юрій Петрович, який у рамках візиту взяв участь у зустрічі з президентом Ізраїля – Реувеном Рівліном.
Як відомо, національні молитовні сніданки є багаторічною традицією багатьох демократичних країн. Зокрема в Україні такий захід проводиться вже шостий рік поспіль. Подібний Молитовний сніданок в Ізраїлі відбувся вперше, але, як йдеться у повідомленні, саме така спільна молитва, незважаючи на політичні та релігійні розбіжності, може сприяти духовному єднанню й порозумінню провідних політичних лідерів, та представників різних релігійних спільнот з усього світу.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Києві молитвою розпочали Х Екуменічний соціальний тиждень | 7 червня 2017, 13:32 | Релігія і суспільство | |
Українська делегація взяла участь у I Національному молитовному сніданку у Кнесеті Ізраїля | 7 червня 2017, 12:09 | Біблія, Українське Біблійне товариство |
Сумські священики УПЦ (МП) потрапили в смертельне ДТП на Росії | 7 червня 2017, 11:36 | Надзвичайні ситуації |
Україна залучатиме до звільнення заручників Папу Римського | 7 червня 2017, 10:51 | Релігія і політика
СБУ взялася за мерію Одеси через фінансування УПЦ (МП) | 7 червня 2017, 10:18 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Останні коментарі
- 2 червня 2017, 12:09
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди – |
- 19 травня 2017, 21:06 |
- 19 травня 2017, 15:50 |
- 19 травня 2017, 08:44
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе |
- 18 травня 2017, 12:30
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной |
Коментарі