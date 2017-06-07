Українська делегація взяла участь у I Національному молитовному сніданку у Кнесеті Ізраїля

6-7 червня 2017 року в Ізраїльському Парламенті – Кнесеті, що знаходиться в Єрусалимі, відбувся Перший Національний молитовний сніданок за участю Президента Ізраїля – Реувена Рівліна, членів Ізраїльського Парламенту та представників християнських Церков і релігійних організацій, державних діячів і політичних лідерів з багатьох країн світу. До участі в урочистому ювілейному заході були запрошені сотні представників з усіх континентів світу.

Як повідомили РІСУ у прес-службі Українського Біблійного Товариства, у різних виступах і промовах лідери Ізраїлю та державні представники з різних країн світу зазначали, що мільйони людей у світі сьогодні потребують миру і стабільності, чекаючи допомоги і справедливості. Лідери християнських Церков та релігійні діячі закликали присутніх молитися як за справжній, стійкий мир, так і за порозуміння між людьми різних національностей і віросповідань, за об’єднання зусиль демократичних країн світу задля поширення демократичних цінностей та принципів свободи.

На запрошення Кнесету, від України у Першому молитовному сніданку Ізраїля взяли участь наступні представники релігійних спільнот та християнських Церков: д-р Комендант Г.І. – президент Українського Біблійного Товариства (УБТ), а також заст. генерального секретаря УБТ – к.н. Райчинець А.В.; Паночко М.С. – старший єпископ Церкви Християн Віри Євангельської України; Райчинець В.Ф. – старший єпископ Союзу Вільних Церков Християн Євангельської Віри України; Шемчишин В.П. – перший заступник голови Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів. Від представників державної влади Україну представляв Радник Президента України – Богуцький Юрій Петрович, який у рамках візиту взяв участь у зустрічі з президентом Ізраїля – Реувеном Рівліном.

Як відомо, національні молитовні сніданки є багаторічною традицією багатьох демократичних країн. Зокрема в Україні такий захід проводиться вже шостий рік поспіль. Подібний Молитовний сніданок в Ізраїлі відбувся вперше, але, як йдеться у повідомленні, саме така спільна молитва, незважаючи на політичні та релігійні розбіжності, може сприяти духовному єднанню й порозумінню провідних політичних лідерів, та представників різних релігійних спільнот з усього світу.