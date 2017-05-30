- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вперше в Україні презентували переклад Біблії мовою жестів
31 травня 2017, 14:34 | Біблія, Українське Біблійне товариство | | 0 | | Код для блогу | |
26 травня в Києві пройшла презентація унікального проекту – «Біблія мовою жестів». На захід з`їхалися гості з багатьох регіонів України. Серед них: працівники та керівники відділів по роботі з глухими людьми, освітяни, слабочуючі люди та їхні друзі, сурдоперекладачі, священнослужителі, єпископи та представники держорганів.
Свято розпочалось зі співу хору, який на 80 % складався зі слабочуючих людей. Весь час спів та промови гостей супроводжувались перекладом на жестову мову.
Проект «Біблія мовою жестів», започаткований відділом праці з глухими при ЦХВЄУ, привернув до себе увагу як в Україні, так і за кордоном. Це перший переклад калькованою жестовою мовою (для слабочуючих людей) частини україномовної Біблії за редакцією професора Івана Огієнка. А також перший на пострадянському просторі переклад книги з Біблії жестовою мовою (для глухих), в редагуванні якого беруть участь експерти сурдоперекладу.
Під час заходу учасники ознайомились із відеозбірником «Євангеліє від Марка» (саме ця книга Біблії стала першою, яку переклали на мову жестів). Він складається з трьох дисків, які після презентації мав змогу отримати кожен бажаючий.
Присутні познайомились із сурдоперекладачами, оцінили їхню колосальну роботу та зрозуміли унікальність проекту для людей з вадами слуху (яких в України за офіційними даними близько 100 тисяч, а фактично близько 150 тис.).
«Над проектом працювало близько 30 людей. Ми розпочали в жовтні 2015 року, і на сьогодні маємо вже перший збірник. Найближчим часом плануємо надрукувати 20 тис. примірників, які безкоштовно отримають люди з вадами слуху, – розповів керівник відділу праці з глухими людьми при ЦХВЄУ Павло Смаль. – Всі, хто бажають придбати такі збірники, можуть звертатись до нашого відділу».
Захід відвідали представники Міністерства освіти й науки України та Міністерства культури України, священнослужителі різних церков, сурдоперекладачі. Гостей привітали єпископи протестантських церков із різних регіонів України. Ведучі зачитали листи колег з інших держав – Білорусі, Болгарії, Естонії, Росії. Зі сцени також лунали слова вдячності від слабочуючих людей за такий подарунок.
Після презентації проекту, обговорення у колі фахівців нагальних проблем та демонстрації короткого фільму на учасників чекав святковий фуршет. Після нього відбулась зустріч сурдоперекладачів – у них попереду ще багато роботи.
«Ми плануємо в першу чергу записати словник біблійних термінів для глухих людей. Тому що багато написаних слів та речень люди з вадами слуху, на жаль, не розуміють», – розповів Андрій Княгніцький, відповідальний за проект.
Після презентації і розповсюдження першої книги керівники проекту планують задіяти ще більше фахівців для перекладу інших. До праці долучилось Українське Біблійне товариство, ведуться перемовини з Біблійним товариством глухих у Лондоні, залучаються фахівці та консультанти з Америки та Європи.
Як йдеться у повідомленні прес-служби ЦХВЄУ, цей проект не має аналогів. Мета організаторів полягає в том, щоб Біблією в жестах змогли користуватися всі люди з обмеженими можливостями країн СНД.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Військово-медичні капелани і лікарі госпіталів набираються досвіду в австрійських колег | 31 травня 2017, 15:26 | Віра і зброя
Вперше в Україні презентували переклад Біблії мовою жестів | 31 травня 2017, 14:34 | Біблія, Українське Біблійне товариство |
Полоненого релігієзнавця Козловського бойовики перевели до колонії | 31 травня 2017, 12:00 | Релігія і політика
Сьогодні ВРЦіРО виступить із Відкритим зверненням на захист сім’ї та дітей | 31 травня 2017, 10:42 | Релігія і суспільство
Новинський купив на Росії ікону за 706 тисяч гривень | 31 травня 2017, 10:39 | Релігія і суспільство
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".