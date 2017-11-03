Патріарх Філарет у «Менорі»: «Єдність українського і єврейського народів є найбільшим ударом для агресора»

Патріарх УПЦ КП Філарет у неділю, 5 листопада, відвідав центр «Менору», де зустрівся з представниками єврейської громади та головним рабином Дніпра і регіону Шмуелем Камінецьким.

Дирекр Українського інституту вивчення «Глокосту» «Ткума», історик Ігор Щупак назав візит до «Менори» Предстоятеля УПЦ КП історичним та таким, що свідчить про унікальні зрушення в українському суспільстві, формування модерної української політичної нації та міжнаціональне й міжрелігійне порозуміння. Про це історик написав у себе на сторінці на Фейсбуці.

«Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, здійснив історичний візит до центру «Менора», де зустрівся з представниками єврейської та української громад міста, лідерами єврейського національно-культурного відродження. Після урочистостей у залі «Синай» та прийому у головного рабина Дніпра і регіону Шмуеля Камінецького Патріарх уважно оглянув експозицію музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», мав бесіду щодо складних питань історії єврейського та українського народів. Особливу увагу Предстоятель УПЦ приділив експозиціям нашого Музею, присвячених духовним джерелам юдаїзму та християнства; трагедії Голодомору і «Великого терору»; Голокосту і драматичним подіям історії українського, вірменського, кримськотатарського, польського народів. У залі «Праведники народів світу» Його Святості приємно було побачити світлину з історичного візиту керівників церков і релігійних конфесій до Канади (за ініціативою UJE), що був пов’язаний із вшануванням духовного подвигу рятування євреїв від Голокосту очільником Греко-Католицької Церкви митрополитом Андреєм Шептицьким», - зазначив Ігор Щупак.

За його словами, Патріарх Філарет – щирий патріот України, тому з хвилюванням він сприймав експозицію, присвячену війні на Сході України.

«Думки, висловлені там, перегукувались зі словами Рабина Шмуеля Камінецького про єдність євреїв та українців під час важких випробувань України, та словами Патріарха Філарета, який зауважив, що єдність українського суспільства, єдність українського і єврейського народів є найбільшим ударом для агресора. «Якщо українці і євреї єднаються – то це велика сила!» – підкреслив Предстоятель УПЦ КП.

«Спілкування з Патріархом було особливо цікаво для мене як для історика. Його Святість Філарет служив Б-гу і народу України десятки років, переживши, за його словами, Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Андропова, Черненка, Горбачова, та очолюючи Православну Церкву за всіх Президентів України. Патріарх згадував часи диктату комуністичної партії і КДБ і той моральний вибір, який поставав перед кожним духовним лідером і громадським діячем. Патріарх згадував і часи Революції гідності та Майдану, коли Синод УПЦ прийняв рішення не молитись за злочинну владу Януковича. Цікаво, що рівно через два дні після цього Янукович утік. Хтось із присутніх пожартував: бачите, без молитви Патріарха президент не витримує більше двох днів.

Насправді, візит лідера Української Православної Церкви до однієї з найвпливовіших в Україні та Європі Дніпровської єврейської общини свідчить про унікальні зрушення в українському суспільстві, про формування модерної української політичної нації та міжнаціональне й міжрелігійне порозуміння, яке є можливим лише за умов демократії. Учасники зустрічі, незалежно від національної та релігійної приналежності, були вдячні за Б-же благословення на добрі справи», - наголоив директор Українського інституту вивчення «Глокосту» «Ткума».