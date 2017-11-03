Патріарх Філарет сьогодні відвідає «Менору»

| Свята і звичаї | | Поминальні дні у православній традиції Одним зі своїх обов'язків Церква має обов'язок молитви. На кожному богослужінні голос Церкви підноситься до Божого Престолу у проханнях, подяках і прославленні. Живі можуть і повинні молитись за себе самі, а от чи померлі можуть молитись за себе, ми не знаємо. Зате знаємо, що ми можемо молитись за них.

| Калейдоскоп | | Пресвітер Василь Кібіт про те, як живуть громади християн-баптистів на Івано-Франківщині На Прикарпатті проживає чисельна громада християн-баптистів. Як для неї минув ювілейний рік? Якою була історія становлення церкви в області? Про це кореспондентові РІСУ Наталі Палій розповів пресвітер церкви євангельських християн-баптистів Івано-Франківська Василь Кібіт.

| Калейдоскоп | | Особливості ікон Страшного Суду в Карпатах Нещодавно в стінах Національного музею імені Андрея Шептицького відбулася лекція відомого історика, дослідника української іконографії Джона-Пола Химки на тему особливостей іконографії ікон Страшного Суду в карпатському регіоні. Ми занотували для вас декілька основних тез цієї лекції.

| Репортажі | | Будувати мости братерства: Інститут релігії та суспільства відзначив 20-річний ювілей Чи впливають папські енцикліки на сучасне суспільство, найпоширеніші міфи про соціальну доктрину Церкви, як просвітницько-євангелізаційна діяльність духовенства може змінювати хід історії – саме ці теми стали ключовими під час семінару «Будувати мости братерства: соціальні енцикліки Церкви як спосіб реагування на виклики доби»