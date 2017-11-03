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Патріарх Філарет сьогодні відвідає «Менору»
5 листопада 2017, 08:50 | Міжрелігійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У рамках свого перебування в Дніпрі, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, здійснить візит до єврейську громаду, має оглянути центр «Менора» і зустрінеться з лідерами єврейської відродження.
Як повідомляє сайт Єврейської громади Дніпра, історичний візит Патріарха відбудеться у неділю, 5 листопада, о 16:00.
У програмі візиту Патріарха Філарета в Дніпро входить також нагородження волонтерів Дніпра і відкриття єпархіального комплексу «Українське подвір'я» в центрі міста (вул. Січових Стрільців, 3-а).
Єврейська громада запрошує своїх вірян взяти участь у цій події і привітати Патріарха під час його візиту.
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