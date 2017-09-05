У Парижі католики і мусульмани будуть молитися в одному храмі

7 вересня 2017, 09:26 | Міжрелігійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Франції католики і мусульмани будуть молитися в одній церкві. Паризький кюре надав мусульманам у храмі місце для молитви, - повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Parisien.

Як пише газета, в молитовному залі мусульман сталося протікання води, у зв'язку з чим віруючі були позбавлені місця для здійснення обрядів. Тоді священик церкви Сен-Кристоф-де-Жавель надав їм місце для молитов.

"У розпорядженні був склеп під церквою, він досить великий і міг їх прийняти", — сказав помічник священика.

Також допомогу у роботах надав рабин синагоги Адат Шалом.

"Я можу тільки радіти міжконфесійному діалогу в моєму окрузі, який дозволяє різним релігіям жити разом не всупереч їх відмінностям, а завдяки їм", — сказав мер XV округу Парижа Філіп Гужон.

 

 

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теги до статті:Католицько-мусульманський діалог,Париж
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