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Католики та юдеї «переживають плідний період діалогу», – Папа Франциск на зустрічі з рабинами
31 серпня 2017, 15:30 | Міжрелігійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Ватикані 31 серпня 2017 р Папа Франциск зустрівся з представниками Конференції Європейських Рабинів, Рабинської Ради Америки й Комісії Великого Рабинату Ізраїлю з питань діалогу зі Святим Престолом.
«Протягом останніх десятиліть, – сказав Папа, – ми змогли наблизитися, ефективно та плідно ведучи діалог, ми поглибили наше взаємопізнання та посилили дружбу».
Представники юдаїзму вручили Папі Францискові приготований ними документ «Між Єрусалимом та Римом».
Глава Католицької Церкви відзначив той факт, що в цьому тексті віддається належне Декларації Другого Ватиканського Собору «Nostra aetate», четвертий розділ якої є «дорожньою картою» згаданого діалогу. Адже вона, за його словами, виявила, що «початки християнської віри знаходяться вже, згідно з Божим таїнством спасіння, у патріархах, в Мойсеєві та пророках, й будучи великою спільною духовною спадщиною, спонукає розвивати між нами взаємопізнання та взаємопошану, насамперед, через біблійні студії».
Святіший Отець відзначив, що декларація «Між Єрусалимом і Римом» не приховує також і богословських відмінностей між двома традиціями віри. Однак, «висловлює рішуче бажання тісніше співпрацювати сьогодні та в майбутньому». Цей документ звертається до католиків, називаючи їх «партнерами, близькими союзниками, друзями і братами в спільному шуканні кращого світу, що зможе втішатися миром, соціальною справедливістю та безпекою».
«Інший уривок, – вів далі Папа, – визнає, що “не зважаючи на глибокі богословські відмінності, католики та євреї поділяють спільні вірування” та “ствердження, що релігії повинні застосовувати моральну поведінку й релігійне виховання, а не війну, примус чи суспільний тиск, для здійснення власної здатності впливати й надихати”. Це дуже важливо», – наголосив Глава Католицької Церкви, привітавши гостей з нагоди єврейського нового року, що розпочнеться через кілька тижнів. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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