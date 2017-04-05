Папа Римський зустрівся з мусульманською делегацією

7 квітня 2017, 09:35 | Міжрелігійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск 5 квітня прийняв у Залі Павла VI делегацію мусульманських лідерів з Великобританії, які прибули на зустріч разом з архієпископом Вестмінстерським кардиналом Вінсентом Ніколсом і Жаном-Луї Тораном, президентом Папської ради з міжрелігійного діалогу, повідомляє Радіо Ватикану.

Мусульманські лідери знаходяться в Римі з нагоди конференції, присвяченої темам інтеграції, освіти та насильства. Звертаючись до делегатів, Папа Римський сказав: «Вітаю вас з радістю. Мені подобається думати, що найважливішим завданням, що стоїть перед нами, перед людством, є "робота вух", тобто слухати. Слухати, не поспішаючи з відповіддю. Приймати слово брата, сестри, а потім вирішувати, що сказати від себе. Вміння вислухати іншого дуже важливе. Варто відзначити, що, коли люди мають здатність слухати, вони розмовляють стиха, спокійним тоном. Але коли такого немає, розмова йде на підвищених тонах і починається крик. Серед братів ми всі повинні говорити, слухати один одного і говорити не поспішаючи, спокійно, разом шукати шляхи. Коли люди слухають і говорять, вони вже знаходяться в дорозі. Я дякую вам за подорож, яку ви робите, і прошу Бога благословити вас. Будь ласка, моліться і за мене. Велике вам спасибі».

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теги до статті:Католицько-мусульманський діалог,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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