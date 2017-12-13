В УПЦ КП висловили жаль щодо звуження прав УПЦ (МП)

Священний Синод УПЦ КП висловив жаль з приводу звуження прав самоуправління Митрополії Московського Патріархату в Україні (УПЦ (МП)) через внесення змін до Статуту РПЦ.

Про це йдеться в Ухвалі журналі № 37 Синоду.

«Таке звуження прав є перешкодою на шляху подолання церковного розділення та утворення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви», - заявляють єрархи УПЦ КП.

Учасники Синоду УПЦ КП стверджують, що Архиєрейський Собор РПЦ, який відбувся 29 листопада - 2 грудня 2017 р. у Москві документально підтвердив входження Митрополії (УПЦ МП) до складу Російської Православної Церкви.

Зокрема у Статуті РПЦ зазначено, що рішення щодо обрання Митрополита, утворення, скасування, зміни меж єпархій, ухвалення Статуту УПЦ МП і змін до нього не є остаточними і підлягають підтвердженню з боку центральних органів управління Московського Патріархату. Водночас рішення Священного Синоду РПЦ з певними обумовленнями, є обов’язковими для виконання в Митрополії Московського Патріархату в Україні (УПЦ МП). Також судові рішення УПЦ (МП) можуть бути переглянуті Архиєрейським Собором РПЦ як вищою судовою інстанцією.

Як зазначають в УПЦ КП, у Статуті РПЦ зазначено, що керівний центр УПЦ (МП) знаходиться в Києві. Однак справжнім керівним центром УПЦ (МП) є органи управління Московського Патріархату, розташовані у м. Москва (Російська Федерація).

Учасники Священного Синоду УПЦ КП відтак висловили жаль з приводу звуження прав самоуправління Митрополії Московського Патріархату в Україні та зазначили, що декларування Статутом РПЦ перебування керівного центру УПЦ (МП) в Києві не відповідає дійсності, заперечується змістом самого Статуту і фактами церковного життя.

«Насправді головний керівний центр для УПЦ (МП) і надалі знаходиться у Російській Федерації, яка є країною-агресором щодо України», - наголошують у Київському Патріархаті.