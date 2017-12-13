В УПЦ КП висловили жаль щодо звуження прав УПЦ (МП)

13 грудня 2017, 19:04 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священний Синод УПЦ КП висловив жаль з приводу звуження прав самоуправління Митрополії Московського Патріархату в Україні (УПЦ (МП)) через внесення змін до Статуту РПЦ.

Про це йдеться в Ухвалі журналі № 37 Синоду.

«Таке звуження прав є перешкодою на шляху подолання церковного розділення та утворення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви», - заявляють єрархи УПЦ КП.

Учасники Синоду УПЦ КП стверджують, що Архиєрейський Собор РПЦ, який відбувся 29 листопада - 2 грудня 2017 р. у Москві документально підтвердив входження Митрополії (УПЦ МП) до складу Російської Православної Церкви.

Зокрема у Статуті РПЦ зазначено, що рішення щодо обрання Митрополита, утворення, скасування, зміни меж єпархій, ухвалення Статуту УПЦ МП і змін до нього не є остаточними і підлягають підтвердженню з боку центральних органів управління Московського Патріархату. Водночас рішення Священного Синоду РПЦ з певними обумовленнями, є обов’язковими для виконання в Митрополії Московського Патріархату в Україні (УПЦ МП). Також судові рішення УПЦ (МП) можуть бути переглянуті Архиєрейським Собором РПЦ як вищою судовою інстанцією.

Як зазначають в УПЦ КП, у Статуті РПЦ зазначено, що керівний центр УПЦ (МП) знаходиться в Києві. Однак справжнім керівним центром УПЦ (МП) є органи управління Московського Патріархату, розташовані у м. Москва (Російська Федерація).

Учасники Священного Синоду УПЦ КП відтак висловили жаль з приводу звуження прав самоуправління Митрополії Московського Патріархату в Україні та зазначили, що декларування Статутом РПЦ перебування керівного центру УПЦ (МП) в Києві не відповідає дійсності, заперечується змістом самого Статуту і фактами церковного життя.

«Насправді головний керівний центр для УПЦ (МП) і надалі знаходиться у Російській Федерації, яка є країною-агресором щодо України», - наголошують у Київському Патріархаті.

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теги до статті:Синод УПЦ КП,Стосунки між РПЦ і УПЦ КП
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    • В. Ясеневий | 13 грудня 2017, 15:35

      А ще могли б і обовязково мали б хоч би щось сказати отці УГКЦ, особливо дуже ревні і переконані в правоті КАТ.ЦЕРКВИ - ЇЇ провідники.Таких є достатньо. От хоч би катихізатор о. ПЕТРО БАЛОГА, о.ОЛЕГ

    • ukrlem | 13 грудня 2017, 12:07

      Доки Евстратій не скаже з ким конкретно й де служили священики КП, то його слова так само можна трактувати як "запусканя брехні".

    • orthodox | 13 грудня 2017, 11:19

      Я дивлюсь цей блогер - Степова, дуже розуміється на історії ісламу :) та християнстві вцілому. Занадто тхне підбуренням до релігійної ворожнечі, та цинізмом - як вона пише, "дуже смішило".

    • enzian | 13 грудня 2017, 08:45

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    • Komunikator | 12 грудня 2017, 22:45

      Одна з найкращих візуалізацій паломництва до гробу св.Якова на українських веб-ресурсах!

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