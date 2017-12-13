Синод УПЦ КП визначив що може стати предметом переговорів з РПЦ

13 грудня 2017, 18:21 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Синод УПЦ КП, який відбувся 13 грудня у Києві, заслухав повідомлення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про створення Російською Православною Церквою комісії для ведення діалогу – у відповідь на звернення Патріарха Філарета до Предстоятеля та єпископату РПЦ від 16 листопада 2017 р.

Синод ухвалив:

1. Підтримати і схвалити позицію Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета щодо необхідності ведення діалогу з РПЦ для досягнення примирення між Українською та Російською Церквами, відновлення молитовного і євхаристійного спілкування, як це належить між Помісними Православними Церквами, та для визнання з боку РПЦ автокефалії Помісної Православної Церкви в Україні – Київського Патріархату.

2. Враховуючи, що протягом попереднього часу РПЦ відмовлялася вести діалог з Київським Патріархатом, а тепер створила комісію для діалогу – погодитися на ведення діалогу з Російською Православною Церквою.

Метою ведення діалогу є:

- скасування з боку Московського Патріархату всіх перешкод, які зараз не дають можливості православним архієреям, духовенству і віруючим, що перебувають в Україні та визнають над собою юрисдикцію Московського Патріархату, припинити церковне розділення та об’єднатися з УПЦ Київського Патріархату в єдиній Помісній Українській Православній Церкві;

- відновлення Московським Патріархатом у минулому розірваного з його ініціативи молитовного і євхаристійного єднання з Українською Православною Церквою Київського Патріархату, адже таке єднання має бути між Помісними Православними Церквами;

- визнання Московським Патріархатом, як однією з Помісних Автокефальних Православних Церков, автокефалії Київського Патріархату, як Помісної Української Православної Церкви.

Синод також прийняв рішення, що з канонічних та пастирських причин входження УПЦ Київського Патріархату в будь-якій формі у адміністративну структуру Московського Патріархату є неможливим і не є предметом діалогу.

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теги до статті:Синод УПЦ КП,Стосунки між УПЦ КП і РПЦ
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    Останні коментарі

    • В. Ясеневий | 13 грудня 2017, 15:35

      А ще могли б і обовязково мали б хоч би щось сказати отці УГКЦ, особливо дуже ревні і переконані в правоті КАТ.ЦЕРКВИ - ЇЇ провідники.Таких є достатньо. От хоч би катихізатор о. ПЕТРО БАЛОГА, о.ОЛЕГ

    • ukrlem | 13 грудня 2017, 12:07

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    • orthodox | 13 грудня 2017, 11:19

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    • enzian | 13 грудня 2017, 08:45

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    • Komunikator | 12 грудня 2017, 22:45

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