«Неканонічність» не завадила: священнослужителі УПЦ КП та РПЦ провели спільне Богослужіння

Cвященнослужителі УПЦ КП 12 листопада провели спільне Богослужіння із духовенством РПЦ. Про це написав у себе на Фейсбуці архиєпископ Київського Патріархату Євстратій (Зоря).

«Ще раз хочу ствердити, що 12 листопада було служіння священиків УПЦ КП і священика РПЦ у храмі РПЦ в Московській єпархії РПЦ. Конкретне місце храму та ім‘я священика не називатимемо, бо він може постраждати. Але в Москві добре знають, як і де це було та знають, що ми свідчимо правду», - написав він.

«Очевидно, що декому в МП дуже пече факт співслужіння духовенства УПЦ КП та РПЦ. Тому через всілякі інформаційні помийні запускається брехня про нібито служіння з якимись російськими маргіналами-розкольниками, а не з МП», - зазначив єрарх.

Нагадаємо, РПЦ та УПЦ (МП) не визнають УПЦ КП, вважаючи цю Церкву неканоічною, безблагодатною, а Таїнства, які уділяються у Київському Патріархаті недісними. У деяких храмах УПЦ (МП) священики навіть перехрещують вірян, які отримали це таїнство в УПЦ КП.