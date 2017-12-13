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«Неканонічність» не завадила: священнослужителі УПЦ КП та РПЦ провели спільне Богослужіння
13 грудня 2017, 10:45 | Міжправославні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Cвященнослужителі УПЦ КП 12 листопада провели спільне Богослужіння із духовенством РПЦ. Про це написав у себе на Фейсбуці архиєпископ Київського Патріархату Євстратій (Зоря).
«Ще раз хочу ствердити, що 12 листопада було служіння священиків УПЦ КП і священика РПЦ у храмі РПЦ в Московській єпархії РПЦ. Конкретне місце храму та ім‘я священика не називатимемо, бо він може постраждати. Але в Москві добре знають, як і де це було та знають, що ми свідчимо правду», - написав він.
«Очевидно, що декому в МП дуже пече факт співслужіння духовенства УПЦ КП та РПЦ. Тому через всілякі інформаційні помийні запускається брехня про нібито служіння з якимись російськими маргіналами-розкольниками, а не з МП», - зазначив єрарх.
Нагадаємо, РПЦ та УПЦ (МП) не визнають УПЦ КП, вважаючи цю Церкву неканоічною, безблагодатною, а Таїнства, які уділяються у Київському Патріархаті недісними. У деяких храмах УПЦ (МП) священики навіть перехрещують вірян, які отримали це таїнство в УПЦ КП.
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- 13 грудня 2017, 12:07| Коментувати коментар
Доки Евстратій не скаже з ким конкретно й де служили священики КП, то його слова так само можна трактувати як "запусканя брехні".
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Останні коментарі
- 13 грудня 2017, 12:07
Доки Евстратій не скаже з ким конкретно й де служили священики КП, то його слова так само можна трактувати як "запусканя брехні". |
- 13 грудня 2017, 11:19
Я дивлюсь цей блогер - Степова, дуже розуміється на історії ісламу :) та християнстві вцілому. Занадто тхне підбуренням до релігійної ворожнечі, та цинізмом - як вона пише, "дуже смішило". |
- 13 грудня 2017, 08:45
Кінець малоросійської церкви наближається повільно, але невідворотно. |
- 12 грудня 2017, 22:45
Одна з найкращих візуалізацій паломництва до гробу св.Якова на українських веб-ресурсах! |
- 12 грудня 2017, 20:52
Как видим, ув. Михаил, судя по всему, имеет (или когда-то имел) свободный доступ к этому - сверхсекретному реестру (списку) "лучших и ценнейших агентов" КГБ! Видать, сам состоял на службе |
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