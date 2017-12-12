На Прикарпатті зареєстрували ще дві громади УПЦ КП, які перейшли з УПЦ (МП)

12 грудня 2017, 15:32 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

В обласній державній адміністрації днями підписали розпорядження, видане на початку грудня про перехід двох громад у Городенківському районі з УПЦ (МП) до УПЦ КП.

 У документі  за підписом Першого заступника голови обласної державної адміністрації Марії Савки сказано:

«1. Зареєструвати в новій редакції Статут релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви села Рогиня Городенківського району щодо зміни єрархічного підпорядкування з УПЦ в УПЦ КП, виклавши назву Статуту в такій редакції: «Статут релігійної громади церкви «Різдва Пресвятої Богородиці» Української Православної Церкви Київського Патріархату села Рогиня Городенківського району Івано-Франківської області.

2. Зареєструвати в новій редакції Статут релігійної громади Вмч. Юрія Української Православної Церкви села Острівець Городенківського району щодо зміни ієрархічного підпорядкування з УПЦ в УПЦ КП, виклавши назву Статуту в такій редакції: «Статут релігійної громади церкви «Юрія Переможця» Української Православної Церкви Київського Патріархату села Острівець Городенківського району Івано-Франківської області».

«Згідно з нормами чинного законодавства, ми прийняли заяви від релігійних громад сіл Острівець та Рогиня Городенківського району, - прокоментувала кореспонденту РІСУ Наталії Палій заступник начальника управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, начальник відділу у справах національностей,  релігій і охорони культурної спадщини Тетяна Лапка. – У них ішлося про те, що громадами були прийняті рішення щодо змін єрархічного підпорядкування місцевих церков. Ми подали запити у місцеві адміністрації для того, щоб з’ясувати обставини, які призвели до таких змін, чи справді це було затверджено на зборах громад і чи є правомірним».

За її словами, щодо села Острівець, то у цьому випадку надходило багато звернень від різних організацій і структур з зауваженнями щодо переходу до УПЦ КП. Тут рішення підтримали не всі. Але розпорядження про перехід було ухвалено, згідно з висновками юридичного відділу ОДА, Городенківської райдержадміністрації і після аналізу списків з більшістю голосів громади.

«А в селі Рахиня таке рішення приймалося без жодних зауважень і одноголосно, тому жодних зайвих питань тут не виникло», - запевнила Тетяна Лапка.

Система Orphus
теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 18:14

      Промосковському лобісту і тролю Олександру Ониську.----------------------------------------------------------- Маю Вам повідомити такий історичний факт, що станом на кінець 30-х рр. ХХ ст. структури

    • Олександр Онисько | 12 грудня 2017, 17:10

      Шановний адмін, Ваше невігластво полягає в тому, що МП не був створений за часи НКВД, якщо окремі його представники і працювали з ним в цей складний історичний період коли в Церкві спеціально за

    • admin | 12 грудня 2017, 14:36

      Контролювати і брати участь у створенні - велика різниця! Оприлюднено вже сотні документів, які підтверджують те, що з часів Сталіна РПЦ була не лише підконтрольна (і залишається) НКВД-КГБ-ФСБ, але і

    • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 12:38

      "Степова говорить, що якщо на Донбас зайдуть військові і миротворці – там буде величезна кількість загиблих, тому що православних фанатиків священики будуть направляти на те, щоб вони йшли і

    • velovs@ukr.net | 12 грудня 2017, 11:27

      Іншими словами, оте - що сталося у 1943 р. - "відродження" та, відповідно, вся ця т. зв. "канонічність" сучасної РПЦ МП прямо восходить до суперкривавого та войовничо-богоборчого

    Популярні статті місяця