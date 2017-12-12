На Прикарпатті зареєстрували ще дві громади УПЦ КП, які перейшли з УПЦ (МП)

В обласній державній адміністрації днями підписали розпорядження, видане на початку грудня про перехід двох громад у Городенківському районі з УПЦ (МП) до УПЦ КП.

У документі за підписом Першого заступника голови обласної державної адміністрації Марії Савки сказано:

«1. Зареєструвати в новій редакції Статут релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви села Рогиня Городенківського району щодо зміни єрархічного підпорядкування з УПЦ в УПЦ КП, виклавши назву Статуту в такій редакції: «Статут релігійної громади церкви «Різдва Пресвятої Богородиці» Української Православної Церкви Київського Патріархату села Рогиня Городенківського району Івано-Франківської області.

2. Зареєструвати в новій редакції Статут релігійної громади Вмч. Юрія Української Православної Церкви села Острівець Городенківського району щодо зміни ієрархічного підпорядкування з УПЦ в УПЦ КП, виклавши назву Статуту в такій редакції: «Статут релігійної громади церкви «Юрія Переможця» Української Православної Церкви Київського Патріархату села Острівець Городенківського району Івано-Франківської області».

«Згідно з нормами чинного законодавства, ми прийняли заяви від релігійних громад сіл Острівець та Рогиня Городенківського району, - прокоментувала кореспонденту РІСУ Наталії Палій заступник начальника управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, начальник відділу у справах національностей, релігій і охорони культурної спадщини Тетяна Лапка. – У них ішлося про те, що громадами були прийняті рішення щодо змін єрархічного підпорядкування місцевих церков. Ми подали запити у місцеві адміністрації для того, щоб з’ясувати обставини, які призвели до таких змін, чи справді це було затверджено на зборах громад і чи є правомірним».

За її словами, щодо села Острівець, то у цьому випадку надходило багато звернень від різних організацій і структур з зауваженнями щодо переходу до УПЦ КП. Тут рішення підтримали не всі. Але розпорядження про перехід було ухвалено, згідно з висновками юридичного відділу ОДА, Городенківської райдержадміністрації і після аналізу списків з більшістю голосів громади.

«А в селі Рахиня таке рішення приймалося без жодних зауважень і одноголосно, тому жодних зайвих питань тут не виникло», - запевнила Тетяна Лапка.