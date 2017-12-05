Представники УПЦ (МП) озвучили свою весію написання листа Патріарха Філарета до РПЦ

Представники УПЦ (МП) сьогодні, 5 грудня, на прес-конференції у Києві озвучили свою верію написання листа Патріарха УПЦ КП Філарета до учасників Архиєрейського собору РПЦ в Москві.

За їхніми словами, ініціатива написання цього резонансного документу походила особисто від очільника Київського Патріархату. На цьому спікери УПЦ (МП) особливо наполягали.

«Цьому листу передували ініціативи з боку Київського Патріархату. Не з Москви у Київ хтось приїдждав, а саме з Києва у Москву неодноразаово приїджали делегації, висловлювали пропозиції», - заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архиєпископ Климент (Вечеря).

Архиєпископ УПЦ (МП) повідомив, що учасники Собору у Москві заслухали послання Патріарха Філарета і схвально відреагували на бажаня УПЦ КП зробити крок до примирення.

«Лист чіткий, прописаний зрозумілою мовою. У ньому йдеться про відновлення євхаристійної єдності з РПЦ. Він наповнений прагненням миру, припинення ворожнечі між єдиновірними православними християнами і примирення між народами. Коли ми почули ці слова, то були наповнені відчуттям такої надії, що вперше був зроблений вагомий крок для подолання церковного розколу, яке існує чверть століття», - похвалив документ владика Климент.

Архиєпископ УПЦ (МП) також зазначив, що для них є важливим той факт, що перший крок до примирення походить від Київського Патріархату.

Заступник голови відділу Зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) протоєрей Микола Данилевич, який брав участь у прес-конференції, теж настоював на тому, що ініціатива написання листа походила від Патріарха Філарета, а не від РПЦ, яка через митрополита Нью-Йоркського Іларіона з Російської Православної Церкви Закордоном передала Київському Патріархату пропозиції щодо примирення між РПЦ та УПЦ КП.

«Я уточню, - сказав він. - що ініціатива походила від Філарета особисто. Від них походила, не від РПЦ. Попри те все, що говорять у нас деякі ЗМІ, ще раз кажу - ініціатива виходила від них і саме тому фактично вперше на соборі РПЦ такий лист був зачитаний».

«Я би цей лист назвав напівпокаянним листом», - дав оцінку документу священик УПЦ (МП).

Протоєрей Микола Данилевич висловив припущення, що Патріарху УПЦ КП не просто було написати такого листа з огляду на оточення та «інші сили».

«Ми не маємо ніяких ілюзій. Маємо скористатися найменшою можливістю, щоб подолати розкол...Ми знаємо, що УПЦ КП неоднорідна, там є радикальні сили, націоналістичні і більш помірковані. І було б добре, якби ці помірковані сили йшли на контакт, саме з ними хотілося б спікуватися», - наголосив священнослужитель.

Як інформувала РІСУ, у п’ятницю Патріарх УПЦ КП дав прес-конференцію, на якій розповів, з якою мето написав листа до Патріарха Кирила та російських єпископів.

Він, зокрема, повідомив, що задовго до московського Собору єпископат РПЦ через митрополита Нью-Йоркського Іларіона з Російської Православної Церкви Закордоном передав Київському Патріархату пропозиції щодо примирення між РПЦ та УПЦ КП.

Згодом відбувалися зустрічі представників РПЦ з УПЦ КП. Патріарх Філарет заявив, що саме з боку Московської Патріархії було висловлено бажання примирення. «Спочатку я не готовий був до цього, але вони настоювали… Заради примирення я написав звернення», - сказав він.

Пізніше була ще одна зустріч представників двох Церков. Київський Патріархат представляли митрополит Димитрій (Рудюк), архиєпископи Євстратій (Зоря) та Іларіон (Процик). За словами Предстоятеля Філарета, мова йшла про примирення та майбутню автокефалію Української Церкви.

Очікування УПЦ КП від Собору, щоправда, не справдились.

«Примирення не сталось, бо Собор скористався ним [листом – прим. ред.] , направив його не на примирення, а заявив наче ми хочемо повернутись до Московського Патріархату», – повідомив очільник УПЦ КП.