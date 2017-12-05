Патріарх Філарет готовий зустрітися для переговорів з Патріархом Кирилом

5 грудня 2017, 09:12 | Міжправославні стосунки | 3 |   | Код для блогу |  | 

Глава УПЦ Київського Патріархату Філарет готовий зустрітися для переговорів з Предстоятелем РПЦ Патріархом Кирилом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1 +1", інформує УНІАН-релігії.

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"Якби він (патріарх Кирил) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції - автокефалії Української Церкви - не відступив би", - підкреслив Патріарх Філарет.

При цьому він додав, що поки таких пропозицій про зустріч не надходило.

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теги до статті:Стосунки між УПЦ КП і РПЦ,Філарет (Денисенко)
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Коментарі

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  • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:05
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    Так, так, це очевидно... розкол їм просто вже сниться і все робиться, щоб його досягти...

  • Fr. Valerii | 5 грудня 2017, 10:47
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    А ще Філарет в тому самому інтерв'ю сказав - "Я попереджав, що незалежно від того, як завершаться ці переговори, яким буде рішення архієрейського собору РПЦ, щоб ми залишалися єдиними, тому що для нас єдність має більше значення, ніж автокефалія". Єдність з ким ...?

    • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 11:25
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      Гадаю, тут мається на увазі, насамперед, єдність самої УПЦ КП. Тим паче, що ніяк не можна виключати й тієї обставини, що, "спровокувавши" керівництво КП на прямий діалог з РПЦ, у Кремлі-ФСБ-МП насправді мали на меті якраз таким чином "випробувати" на "міцність" УПЦ КП! Іншими словами, спробувати заінспірувати, викликати в ній гострі й гучні внутрішні незгоди та супернчки і навіть - якщо вдасться - і розкол...

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  • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 17:41

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  • В. Ясеневий | 5 грудня 2017, 16:30

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  • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:07

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  • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:05

    Так, так, це очевидно... розкол їм просто вже сниться і все робиться, щоб його досягти...

  • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 11:25

    Гадаю, тут мається на увазі, насамперед, єдність самої УПЦ КП. Тим паче, що ніяк не можна виключати й тієї обставини, що, "спровокувавши" керівництво КП на прямий діалог з РПЦ, у

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