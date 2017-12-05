Патріарх Філарет готовий зустрітися для переговорів з Патріархом Кирилом

Глава УПЦ Київського Патріархату Філарет готовий зустрітися для переговорів з Предстоятелем РПЦ Патріархом Кирилом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви. Про це він заявив в ефірі телеканалу "1 +1", інформує УНІАН-релігії.

"Якби він (патріарх Кирил) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції - автокефалії Української Церкви - не відступив би", - підкреслив Патріарх Філарет.

При цьому він додав, що поки таких пропозицій про зустріч не надходило.