Патріарх Варфоломій відмовився їхати до Москви на Собор РПЦ, - Андрій Юраш

Готуючись до проведення Архиєрейського Сбору, керівництво РПЦ планувало запросити на нього усіх православних Патріархів. Очкувалося, що участь у заході візьме й особливий гість - Патріарх Варфломій, проте він не погодився їхати до Москви.

Про це в інтерв’ю Громадському радіо розповів директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрій Юраш

«Якщо ми говоримо про Архиєрейський Собор РПЦ, то він цілком передбачуваний. Це сторіччя подій, пов’язаних з Російською Церквою, сторіччя собору, який відновив патріаршество. До цього грандіозного заходу було запроектовано багато різних технологічних речей, зокрема планувалося, що в соборі візьмуть учать Предстоятелі усіх православних Церков світу», - сказав він.

«Особливий акцент мав бути зроблений на присутності Вселенського Патріарха Варфоломія у Москві. З цього приводу і російські дипломати десятки разів їздили до Стамбулу, і спеціальні представники президента Росії, але він не погодився», - додав Андрій Юраш.

Коментуючи рішення Собору, зокрема, пункти щодо УПЦ (МП), директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури зауважив, що про ніяку самостійність тут не йдеться.

«Те, що відбулося 1 грудня у Москві, є кінцем будь-яких дискусій про те, яким насправді є статус УПЦ МП.

Будь-яка статутна діяльність має бути підтверджена Патріархом Московським і всієї Русі. Предстоятель обирається єпископатом, але благословляється Патріархом Московським і всієї Русі. Ім’я предстоятеля УПЦ в усіх храмах УПЦ згадується після Патріарха Московського і всієї Русі. Рішення про утворення чи знесення будь-яких єпархій та їхніх меж в УПЦ приймається синодом і обов’язково затверджується Архиєрейським собором РПЦ. Рішення Помісного і Архиєрейського Соборів РПЦ є обов’язковими для УПЦ. УПЦ має власну церковну судову інстанцію, але вищою інстанцією є суд Архиєрейського Собору РПЦ. Святе мирро УПЦ отримує із Москви», - наголосив Андрій Юраш.