Патріарх Варфоломій відмовився їхати до Москви на Собор РПЦ, - Андрій Юраш

3 грудня 2017, 11:51 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Готуючись до проведення Архиєрейського Сбору, керівництво РПЦ планувало запросити на нього усіх православних Патріархів. Очкувалося, що участь у заході візьме й особливий гість - Патріарх Варфломій, проте він не погодився їхати до Москви.

Про це в інтерв’ю Громадському радіо розповів директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрій Юраш

«Якщо ми говоримо про Архиєрейський Собор РПЦ, то він цілком передбачуваний. Це сторіччя подій, пов’язаних з Російською Церквою, сторіччя собору, який відновив патріаршество. До цього грандіозного заходу було запроектовано багато різних технологічних речей, зокрема планувалося, що в соборі візьмуть учать Предстоятелі усіх православних Церков світу», - сказав він.

«Особливий акцент мав бути зроблений на присутності Вселенського Патріарха Варфоломія у Москві. З цього приводу і російські дипломати десятки разів їздили до Стамбулу, і спеціальні представники президента Росії, але він не погодився», - додав Андрій Юраш.

Коментуючи рішення Собору, зокрема, пункти щодо УПЦ (МП), директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури зауважив, що про ніяку самостійність тут не йдеться.

«Те, що відбулося 1 грудня у Москві, є кінцем будь-яких дискусій про те, яким насправді є статус УПЦ МП.

Будь-яка статутна діяльність має бути підтверджена Патріархом Московським і всієї Русі. Предстоятель обирається єпископатом, але благословляється Патріархом Московським і всієї Русі. Ім’я предстоятеля УПЦ в усіх храмах УПЦ згадується після Патріарха Московського і всієї Русі. Рішення про утворення чи знесення будь-яких єпархій та їхніх меж в УПЦ приймається синодом і обов’язково затверджується Архиєрейським собором РПЦ. Рішення Помісного і Архиєрейського Соборів РПЦ є обов’язковими для УПЦ. УПЦ має власну церковну судову інстанцію, але вищою інстанцією є суд Архиєрейського Собору РПЦ. Святе мирро УПЦ отримує із Москви», - наголосив Андрій Юраш.

 

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теги до статті:Андрій Юраш,Архиерейський Собор РПЦ,Варфоломій І,УПЦ (МП)
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    • b111 | 3 грудня 2017, 12:36

      Та ні. Наші туди не поїдуть, Та й девочки там бородаті -фу. А старих куди поділи? https://diak-kuraev.livejournal.com/1839438.html ??? Виконають план напевно швидше.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:34

      Поэтому как минимум в одном Денисенко таки будет прав: Москве действительно доверять нельзя, при этом предусмотрительно забыв упомянуть, что и к нему самому тоже не может быть абсолютно никакого

    • Учкудук | 3 грудня 2017, 11:34

      В Новодевичий монастырь- там как раз новых девочек привезли.

    • Василий Петров | 3 грудня 2017, 11:29

      Пока в церкви существует духовенство, под видом веры в Бога будет всегда насаждаться ЧИНОПОЧТАНИЕ и авторитаризм, потому что у духовенства абсолютно нет и не может быть никаких других целей как в

    • mischa | 3 грудня 2017, 09:51

      Ето не православие,а путинско-гундяевская сатанинская комунистическая секта.

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