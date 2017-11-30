УПЦ КП готова проводити переговори з РПЦ у Ризі чи Вільнюсі

Київський Патріархат пропонуватиме проводити переговори з комісією Російської Православної Церкви на нейтральній території – наприклад, у Вільнюсі чи Ризі.

Як передає “Новинарня“, про це заявив архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, голова інформаційного управління Київської Патріархії Євстратій (Зоря) в інтерв’ю агентству “Укрінформ”.

“Синод нашої Церкви розгляне цю ситуацію – і хід спілкування [з РПЦ], і їхню ініціативу вести діалог. І думаю, що буде сформована відповідна комісія [УПЦ КП], і вже в контакті з двома комісіями буде визначено місце та час проведення діалогу”, – сказав архиєпископ Євстратій.

“У будь-якому разі, навряд чи ми будемо їздити до Москви. Під час попереднього спілкування ми запропонували для зустрічей нейтральне місце, де буде гарантована безпека учасників та невтручання зовнішніх чинників у процес. Із нашого боку звучали думки про Вільнюс чи Ригу. Наша позиція була прийнята до уваги – що подальший діалог буде на нейтральній території”, – додав він.

Нагадаємо, 30 листопада, після листа Патріарха Київського і всієї руси-України Філарета (УПЦ КП) до Архиєрейського собору РПЦ стало відомо, що Собор у Москві “із задоволенням” сприйняв звернення “колишнього митрополита Київського” “як крок до подолання розколу і відновлення церковного спілкування з боку тих, хто колись відпав від єдності з канонічною Українською Православною Церквою”.

Для ведення подальших переговорів з УПЦ КП Собор РПЦ заснував комісію в складі: митрополит Волоколамський Іларіон (голова), митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, протоієрей Микола Балашов, протоієрей Микола Данилевич, протоієрей Ігор Якимчук (секретар).

В інтерв’ю із архиєпископом Зорею журналістка Лана Самохвалова зауважила, що “склад комісії, з якою ви маєте сидіти за столом переговорів, – це зубри. Це або люди, глибоко пов’язані з російською владою та її спецслужбами, або ті члени УПЦ, хто беззаперечно відданий Москві”. Відтак велика ймовірність, “що вони з’їдять вас” або “кинуть”.

“Ми занадто твердий горішок, щоб нас розгризти навіть зубрам. Якби нас було легко з’їсти, то за ці 27 років це зробили б”, – сказав речник УПЦ КП.

“Що стосується формату комісії, то, очевидно, що так само, як РПЦ не може диктувати, хто має бути включений з нашої сторони, так само й ми не можемо диктувати, хто має бути включений з їхньої сторони. Це їхнє суверенне право – вирішувати, хто бере учать у діалозі”, – зазначив архієпископ Євстратій.

“Але єдина остаточна мета діалогу – щоб в Україні була визнана іншими Церквами (Московським Патріархатом у нашому випадку) Помісна Православна Церква Київський Патріархат. Визнання є передумовою єднання українського православ’я. Бо якщо фактор невизнання зникне, то підстави для розділення теж зникнуть.

Якщо комісія або хтось із її членів має намір вести діалог про інші речі, то наша сторона на це ані згоди, ані мандату не має. І ми про це чітко та прямо пояснили під час нашого підготовчого спілкування”, – додав він.

Владика Євстратій зазначив, що дії РПЦ справді можуть бути оманливими маневрами, однак у Російській церкві справді є люди, налаштовані на діалог з УПЦ КП.

“Ми не виключаємо, що ці пропозиції (про переговори) мають двозначний характер. Й історія ставлення Москви до України загалом, і ставлення Московського Патріархату до Київського, зокрема, дає нам підстави мати сумніви та застереження щодо щирості намірів усіх учасників пропонованого діалогу.

Однак, з мого особистого враження та аналізу, я бачу, що є сили, які бажають, щоб такий діалог реально розпочався, і є сили, які цього не бажають та хочуть цьому завадити. Тому проблема – не стільки справа довіри до Російської церкви в цілому, скільки в тому, щоб зрозуміти – чи ті члени РПЦ, які свідомі вести діалог, можуть довести це до завершення. Чи візьмуть гору ті сили, що налаштовані на дискредитацію та знищення Київського патріархату”, – сказав архієпископ.

Водночас Київ не виключає участі в таких переговорах “третьої сторони” – “тих авторитетних людей, хто міг би бути медіаторами та гарантами проведення діалогу”.

“Ідеться ж не про те, щоб отримати автокефалію. Вона є, проголошена та утверджена. Ми говоримо лише про визнання. Визнання не тільки від Московського патріархату, а й від усіх православних помісних церков. У нашому діалозі з іншими помісними церквами, у тому числі з Константинопольським патріархатом, неодноразово звучала ця думка.

Очевидно, якби Московський патріархат погодився на такий сценарій, то і Константинополю, й іншим помісним церквам було б набагато простіше зробити крок до визнання.

І тому йдеться не про те, що ми очікуємо якогось дару від Патріарха Кирила та РПЦ в цілому. Ми бачимо це як частину великого загальноправославного процесу визнання автокефалії Української православної церкви, якщо РПЦ до цього готова. Якщо не готова, то нам буде достатньо визнання матері-церкви – Константинополя”, – пояснив речник УПЦ КП.

Архієпископ Євстратій визнав, що рішенням про лист і про комісію передували дві зустрічі представників Київського патріархату в Москві з кліриками РПЦ – митрополитом Іларіоном Алфєєвим, з протоієреєм Ніколаєм Балашовим або протоієреєм Ігорем Якимчуком.

Зоря зазначив: “Ми зараз розглядаємо як перший крок зняття з боку РПЦ рішень, які перешкоджають нашому спілкуванню, – це анафематствування нашого патріарха. Другий крок – визнання нашої церкви. І наступний крок – здійснення об’єднавчого процесу”.

“У нас є і компромісний шлях. Ми готові розглядати можливість для тих архієреїв та парафій, які категорично не бажають бути в складі української церкви, але залишаються в складі російської церкви і готові припинити вороже ставлення до КП, існування певної структури РПЦ в Україні, але вже саме як Російської православної церкви. Так само, як РПЦ визнала автокефалію Православної церкви в Америці, але зберегла за собою право існування патріарших парафій РПЦ”, – пояснив владика Євстратій.

Він також прокоментував, чи може Патріарх Філарет простягувати руку для примирення людям, які десятиліттями знищували його репутацію.

“Так, це простягнута рука до РПЦ із бажанням, щоб ця Церква знайшла вихід із замкненого кола, в яке вона завела себе зі своїми рішеннями щодо нас за останні два з половиною десятиліття”, – сказав речник УПЦ КП.