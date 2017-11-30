РПЦ досі не виключає початку діалогу з УПЦ КП, - Володимир Легойда

2 грудня 2017, 14:03 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Російська Православна Церква досі не виключає початку діалогу з УПЦ КП з самопроголошеною Українською Православною Церквою Київського Патріархату (УПЦ КП), повідомив сьогодні глава Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, інформує РИА Новости.

"Архиєрейський собор отримав лист, цей лист було розглянуто, підготовлений відома вам відповідь, створена комісія. Якщо є зацікавленість у взаємодії, значить, підуть відповідні дії і з боку так званого Київського Патріархату. Тоді, можливо, почнеться діалог", - сказав Легойда на прес-конференції 2 грудня за підсумками Архиєрейського собору РПЦ.

"Сподіваємося, що рани, нанесені розколом, тепер будуть зцілені", - додав Легойда.

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теги до статті:Володимир Легойда,Стосунки між УПЦ КП і РПЦ
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