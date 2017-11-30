РПЦ застосовує анафеми не з канонічних, а з політичних мотивів, - Предстоятель УПЦ КП

1 грудня 2017, 18:37 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Філарет не вважає законною анафему, яку на нього свого часу наклала РПЦ. Про це він заявив під час офіційної прес-конференції, яка відбулась 1 грудня у Київській Патріархії.

«Мене особисто анафема не турбує, я її не визнаю, бо вона незаконна. Пече вона не мені, і не нашій Церкві, а тим, хто її наклав. Оскільки вони через неї не можуть разом з нами молитись», – сказав Патріарх Філарет.

Першоєрарх навів приклад нещодавнього відзначення річниці Голодомору, коли всі релігійні лідери молились за спокій душ загиблих, а представники УПЦ (МП) стояли осторонь, бо на ньому анафема РПЦ.

Очільник УПЦ КП зазначив, що в листі до Предстоятеля та єпископату РПЦ просив визнати анафему «яко не бувшу» (стандартний варіант подолання церковних розділень в православних Церквах – прим. ред.). Патріарх Філарет заявив, що Московський Патріархат застосовує анафеми не з канонічних, а з політичних мотивів. Першоєрарх навів приклади Івана Мазепи, Льва Толстого та санкцій щодо старообрядців.

Керівник Інформаційного управління Київського Патріархату архиєпископ Євстратій (Зоря) пояснив, що у разі, якщо одну сторону не влаштовує особистість Предстоятеля УПЦ КП, то подальший діалог є неможливим. Владика пояснює – всі хіротонії єпископату Київського Патріархату були здійснені Патріархом Філаретом.

«Якщо вони не визнають його апостольської спадкоємності, тоді і не визнають нашої, а відтак і наших Таїнств. Вони мають визначити насамперед своє ставлення до нас» – підкреслив архиєпископ Євстратій.

Нагадаємо, що вчора під час Архиєрейського Собору РПЦ у Москві було оголошено про отриманий лист від патріарха Філарета. Окремі російські та українські ЗМІ поширили новину, що Патріарх Філарет «звернувся з покаянням» до РПЦ. Цю заяву спростували в УПЦ КП, уточнивши, що їхній очільник звернувся з пропозицією до діалогу. В РПЦ також зазначили, що ЗМІ спотворили інформацію листа та закликали посилатись виключно на офіційні ресурси Церкви. Натомість прес-служба Київської Патріархії заявила, що питання діалогу між УПЦ КП розглядатиметься на найближчому Синоді.

 

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теги до статті:Анафема,Архиєрейський собор РПЦ,Філарет (Денисенко)
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