Ми ніколи не підемо в рабство Москви – Патріарх УПЦ КП

Патріарх Філарет повідомив, що УПЦ КП ніколи не повернеться у склад Московського Патріархату. Про це першоєрарх заявив на прес-конференції, яка відбулась 1 грудня у Київській Патріархії.

«Бог дав нам незалежну Державу, а значить в ній має бути незалежна Церква, це аксіома» – заявив він.

За його словами, незалежність Української Церкви гарантує канонічне право Православної Церкви. Зокрема, 34 правило Святих Апостолів, яке встановлює, що кожен народ (в оригіналі етнос – прим. ред.) має знати першого серед них та визнавати його як голову.

Очільник Київського Патріархату нагадав, що таким шляхом йшли усі Помісні Православні Церкви. Москва також не була виключенням. Остання, відокремившись від Київської Митрополії, оформилась у власну, Московську Митрополію. Пізніше її статус було піднесено до Патріархату.

Патріарх Філарет нагадав, що коли він був Предстоятелем УПЦ, то отримавши статус самокерованої церкви із правами широкої митрополії, він виніс питання щодо автокефалії Української Православної Церкви на Помісний Собор УПЦ.

«І тоді всі члени Собору одноголосно проголосували за це. З цією постановою ми звернулися до російської православної церкви» – згадує першоєрарх.

«Нас знову закликають до переговорів щодо повернення до Московського Патріархату. Я хочу заявити Патріарху Кирилу та всьому єпископату РПЦ, що Українська Церква не повернеться до Московського Патріархату» – заявив Предстоятель Філарет.

«Прийде час і Господь створить умови, що вони попри невдоволення все ж таки самі погодяться на автокефалію» – повідомив владика.

В УПЦ КП зазначають, що готові до діалогу, в разі якщо він стосуватиметься відновлення євхаристійного спілкування та визнання вже існуючої автокефалії Української Церкви. Всі ці питання обіцяють розглянути на найближчому Синоді Київського Патріархату.