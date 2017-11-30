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Москві довіряти не можна, – Патріарх Філарет про лист до російського єпископату
1 грудня 2017, 18:19 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Філарет сьогодні, 1 грудня, на офіційній прес-конференції у Київській Патріархії розповів, з якою мето написав листа до Патріарха Кирила та російських єпископів. За його словами, ініціатива написання походила не з України, не з Росії, а з Америки.
Предстоятель УПЦ КП зазначив, що задовго до московського Собору єпископат РПЦ через митрополита Нью-Йоркського Іларіона з Російської Православної Церкви Закордоном передав Київському Патріархату пропозиції щодо примирення між РПЦ та УПЦ КП.
Згодом відбувалися зустрічі представників РПЦ з УПЦ КП. Київський Патріархат на першій зустрічі представляв Голова Управління зовнішніх церковних зв’язків (УЗЦС) архиєпископ Іларіон (Процик), настоятель Володимирського собору прот. Борис Табачек та священик Богдан Згоба з парафії УПЦ КП в США. Московську сторону представляв митрополит Іларіон (Алфєєв).
Патріарх Філарет заявив, що саме з боку Московської Патріархії було висловлено бажання примирення. Щоби досягнути примирення потрібно зняти «покарання» з першоєрарха УПЦ КП.
Як зауважив Патріарх УПЦ КП, оскільки санкції були накладені саме Архиєрейським Собором РПЦ, то цей же орган має їх зняти.
З боку Москви висловлювали бажання це зробити, однак «просто так» вони цього не могли вирішити. Потрібно було звернення від Патріарха Філарета, на підставі якого питання включили б до порядку денного Собору. Як повідомив Патріарх Філарет, лист просив написати особисто митрополит Іларіон (Алфєєв).
«Спочатку я не готовий був до цього, але вони настоювали… Заради примирення я написав звернення», - сказав він.
Пізніше була ще одна зустріч представників двох Церков. Київський Патріархат представляли митрополит Димитрій (Рудюк), архиєпископи Євстратій (Зоря) та Іларіон (Процик). За словами Предстоятеля Філарета, мова йшла про примирення та майбутню автокефалію Української Церкви.
Очікування УПЦ КП від Собору, щоправда, не справдились.
«Примирення не сталось, бо Собор скористався ним [листом – прим. ред.] , направив його не на примирення, а заявив наче ми хочемо повернутись до Московського Патріархату», – повідомив очільник УПЦ КП.
«Я хочу твердо заявити, ніякого покаяння за те, що я обрав шлях автокефалії Української Православної Церкви не було, нема і не буде», - підкреслив першоієрарх УПЦ КП, зауваживши, що кожна незалежна держава має право на незалежну Церкву.
«Бачите, як Москва обманює, довіряти їй не можна. Згадайте, коли Україна віддавала ядерну зброю, то Росія виступила гарантом недоторканості кордонів. Виконала вона свої обіцянки? Ні, захопила Крим і веде війну на Сході. Так само і у церковному плані. Просили звернення для примирення, молитовне єднання, а в результаті схиляють до повернення під омофор Московського Патріарха», - додав Патріарх Філарет.
Патріарх УПЦ КП також заявив, що він не узгоджував з державною владою питання щодо написання листа до Москви.
«Ми нічого не узгоджували з владою, бо Церква відділена від Держави і маємо свободу у прийнятті рішень», – підкреслив він. Владика також підкреслив високий рівень релігійної свободи в Україні.
Нагадаємо, що вчора під час Архиєрейського Собору РПЦ у Москві було оголошено про отриманий лист від Патріарха Філарета. Окремі російські та українські ЗМІ поширили новину, що Патріарх Філарет «звернувся з покаянням» до РПЦ. Цю заяву дезавуювали в УПЦ КП, уточнивши, що їхній очільник звернувся з пропозицією до діалогу. У РПЦ також зазначили, що ЗМІ спотворили інформацію про листа та закликали посилатись виключно на офіційні ресурси Церкви. Натомість, прес-служба Київської Патріархії заявила, що питання діалогу між УПЦ КП та РПЦ розглядатиметься на найближчому Синоді.
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