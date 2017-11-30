У РПЦ заявили, що ЗМІ неграмотно передали суть листа Патріарха Філарета

РІСУ отримала коментар голови ВЗЦЗ митрополита Волоколамського Іларіона в зв'язку з поширенням в ЗМІ невірної інформації про звернення Предстоятеля УПЦ КП Патріарха Київського і всієї України Філарета до Собору РПЦ.

Повний текст коментаря митрополита Іларіона, який поширив Синодальний відділ РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ.

«На жаль, агентство Інтерфакс в своєму повідомленні неграмотно передало суть листа, спрямованого колишнім митрополитом Київським і всієї України Філаретом на адресу Святішого Патріарха Кирила та єпископату Російської Православної Церкви.

Поняття «помилування» не входить в канонічний лексикон Православної Церкви і не було вжито в отриманому листі. У ньому містилося прохання про скасування «всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданої світу між єдиновірними православними християнами і примирення між народами». Лист завершувалося словами: «Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім».

Ці слова були сприйняті членами Архієрейського Собору як свідчення готовності розпочати переговори про подолання сумного поділу, що триває чверть століття. Саме для ведення переговорів, а зовсім не для якогось «помилування», Собором була сформована комісія.

Вважаю важливим, щоб ті особи, які будуть в подальшому залучені в переговори, не реагували на спотворену подачу церковних рішень в засобах масової інформації. Офіційна позиція Церкви відображена у визначеннях, прийнятих церковною владою і публікуються Церквою на власних інформаційних ресурсах».