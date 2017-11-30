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У РПЦ заявили, що ЗМІ неграмотно передали суть листа Патріарха Філарета
1 грудня 2017, 08:50 | Міжправославні стосунки | 3 | | Код для блогу | |
РІСУ отримала коментар голови ВЗЦЗ митрополита Волоколамського Іларіона в зв'язку з поширенням в ЗМІ невірної інформації про звернення Предстоятеля УПЦ КП Патріарха Київського і всієї України Філарета до Собору РПЦ.
Повний текст коментаря митрополита Іларіона, який поширив Синодальний відділ РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ.
«На жаль, агентство Інтерфакс в своєму повідомленні неграмотно передало суть листа, спрямованого колишнім митрополитом Київським і всієї України Філаретом на адресу Святішого Патріарха Кирила та єпископату Російської Православної Церкви.
Поняття «помилування» не входить в канонічний лексикон Православної Церкви і не було вжито в отриманому листі. У ньому містилося прохання про скасування «всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданої світу між єдиновірними православними християнами і примирення між народами». Лист завершувалося словами: «Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім».
Ці слова були сприйняті членами Архієрейського Собору як свідчення готовності розпочати переговори про подолання сумного поділу, що триває чверть століття. Саме для ведення переговорів, а зовсім не для якогось «помилування», Собором була сформована комісія.
Вважаю важливим, щоб ті особи, які будуть в подальшому залучені в переговори, не реагували на спотворену подачу церковних рішень в засобах масової інформації. Офіційна позиція Церкви відображена у визначеннях, прийнятих церковною владою і публікуються Церквою на власних інформаційних ресурсах».
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- 1 грудня 2017, 09:03| Коментувати коментар
Ось тут і цей високопоставлений ієрарх РПЦ ВИЗНАВ, що зміст листа глави УПЦ КП до предстоятеля і собору РПЦ був у російських ЗМІ, по суті, ПЕРЕКРУЧЕНИЙ. А от свідомо чи, скажімо, в силу своєї недостатньої обізнаності з особливостями церковної термінології, то це вже лежить на совісті (якщо вона в них є) працівників відповідних медіа.
- 1 грудня 2017, 10:12| Коментувати коментар
Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто (таки) ВИЗНАЮТЬ існування в Україні такої - досить потужної і впливової еклезіальної структури-спільноти, як КП. Більше того: ЗГОДНІ вести з ним перемовини про взаємне примирення і нормалізацію відносин! А якщо така ПРАКТИЧНА позиція верхів РПЦ, по суті, ВИЗНАННЯ УПЦ КП, то, вірогідно (мабуть), і РЕШТИ православно-церковного світу... Ну і ще - таке "цікаве" питання: якось так не випадає (не схоже), що, погодившись на перемовини з УПЦ КП, в МП не отримали на це попередню згоду (санкцію) в Кремлі... Одначе: поживемо - побачимо, як ці події розвиватимуться далі...
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- 1 грудня 2017, 11:26
Что вы все фантазируете? Вас послушать, так уже и "упц кп" готовы признать, и вообще Кирилл скоро присоединит РПЦ к "упц кп" на правах младшего брата и попросится к Денисенко в |
- 1 грудня 2017, 10:17
Ну щож: поживемо - побачимо, як далі розвиватимуться ситуація й відповідні події з цим діалогом... |
- 1 грудня 2017, 10:12
Разом з тим уже сам факт створення відповідної комісії РПЦ для переговорів з УПЦ КП багато про що говорить! Й, насамперед, що вони там, у Москві, ніяк не можуть не рахуватися, а, значить, де-факто |
- 1 грудня 2017, 09:55
"5 колона" - вона і є "5 колона". Що світська, що "канонічно"-церковна... |
- 1 грудня 2017, 09:10
Здесь "с пеной у рта", т. е. в ОЧЕРЕДНОМ приступе невероятной злобы и ненависти, беснуется никто иной, как "комментатор" под ником "Михаил"! |
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