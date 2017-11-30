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В УПЦ КП орилюднили листа, який Патріарх Філарет писав до російських єпископів
30 листопада 2017, 21:46 | Міжправославні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Спікер УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) поширив фотокопію листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила і дав коментарі (передмову) до нього.
1. Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість Собор відкинув.
2. Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних.
3. Йдеться про те, щоби РПЦ «вменила яко не бывшие» всі рішення, які ЇЙ перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. Тобто щоби визнала їх не дійсними від початку. Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому ЙОГО вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати.
4. Патріарх не має приводу «каятися перед РПЦ», бо він не винний ні в чому з того, в чому його винуватять. А прощати і просити прощення ОСОБИСТО - обов‘язок кожного християнина.
5. Патріарх Філарет як Предстоятель Церкви є співбратом усім іншим Патріархам і Предстоятелям. Навіть якщо вони ведуть себе не по-братські.
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- 30 листопада 2017, 23:46| Коментувати коментар
Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли. Оригинальней всего, что рыжий Зоря, который собственноручно привозил письмо в Синод РПЦ, больше всех отрицал существование такого письма. Поздравляю вас, соврамши!
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Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла, |
- 30 листопада 2017, 23:46
Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли. |
- 30 листопада 2017, 21:21
Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что |
- 30 листопада 2017, 21:14
Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема, |
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