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Патріарх Філарет не звертався до РПЦ з проханням про помилування, - архиєпископ Євстратій (Зоря)
30 листопада 2017, 21:17 | Міжправославні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет (Денисенко) ніколи не звертався до Російської Православної Церкви з проханням про помилування, заявив прес-секретар УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).
"Патріарх Філарет не звертався до Патріарха Кирила та до єпископату Російської Православної Церкви з проханням помилувати його та повернути до Церкви (...) Поширюється провокаційна інформація, яка не відповідає дійсності. Патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської Православної Церкви, Патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування. Ніколи Патріарх Філарет ніяких листів, заяв або звернень подібного змісту не направляв, не направляє і направляти не буде", - сказав архиєпископ Євстратій (Зоря) агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.
Він пояснив, що глава УПЦ КП не вважає себе винним у порушенні канонів за тими звинуваченнями, за якими його в 1997 році РПЦ піддала анафемі.
"Тобто він цю анафему, так само як і попередню в 1992 році заборону в служінні та позбавлення священного сану, не визнає дійсними. Тому як той, хто не визнає ніякої провини в тих порушеннях, які були йому приписані Російською Православною Церквою, - він, відповідно, і не може просити ні в кого вибачення або каятися, або просити його помилувати і, тим паче, просити приєднати його до Російської Церкви", - підсумував прес-секретар УПЦ КП.
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- 1 грудня 2017, 01:50| Коментувати коментар
Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла, чтобы РПЦ смогла на его основании восстановить молитвенное общение с т.н. "упц кп"! То есть не Денисенко мечтает присоединиться к Мировому Православию, а Кирилл мечтает присоединиться к Денисенко и его секте. Во как! И ведь все время они вот так дурят всех вокруг!
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- 1 грудня 2017, 01:50
Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла, |
- 30 листопада 2017, 23:46
Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли. |
- 30 листопада 2017, 21:21
Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что |
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