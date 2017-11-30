Патріарх Філарет не звертався до РПЦ з проханням про помилування, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

30 листопада 2017, 21:17 | Міжправославні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет (Денисенко) ніколи не звертався до Російської Православної Церкви з проханням про помилування, заявив прес-секретар УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).

"Патріарх Філарет не звертався до Патріарха Кирила та до єпископату Російської Православної Церкви з проханням помилувати його та повернути до Церкви (...) Поширюється провокаційна інформація, яка не відповідає дійсності. Патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської Православної Церкви, Патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування. Ніколи Патріарх Філарет ніяких листів, заяв або звернень подібного змісту не направляв, не направляє і направляти не буде", - сказав архиєпископ Євстратій (Зоря) агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

Він пояснив, що глава УПЦ КП не вважає себе винним у порушенні канонів за тими звинуваченнями, за якими його в 1997 році РПЦ піддала анафемі.

"Тобто він цю анафему, так само як і попередню в 1992 році заборону в служінні та позбавлення священного сану, не визнає дійсними. Тому як той, хто не визнає ніякої провини в тих порушеннях, які були йому приписані Російською Православною Церквою, - він, відповідно, і не може просити ні в кого вибачення або каятися, або просити його помилувати і, тим паче, просити приєднати його до Російської Церкви", - підсумував прес-секретар УПЦ КП.

 

Система Orphus
теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,Євстратій (Зоря),Стосунки між РПЦ і УПЦ КП,Філарет (Денисенко)
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50
    Коментувати коментар

    Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла, чтобы РПЦ смогла на его основании восстановить молитвенное общение с т.н. "упц кп"! То есть не Денисенко мечтает присоединиться к Мировому Православию, а Кирилл мечтает присоединиться к Денисенко и его секте. Во как! И ведь все время они вот так дурят всех вокруг!

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50

    Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла,

  • Михаил | 30 листопада 2017, 23:46

    Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли.

  • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21

    Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 21:14

    Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема,

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 20:48

    Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його

Популярні статті місяця