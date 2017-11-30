Патріарх Філарет не звертався до РПЦ з проханням про помилування, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет (Денисенко) ніколи не звертався до Російської Православної Церкви з проханням про помилування, заявив прес-секретар УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).

"Патріарх Філарет не звертався до Патріарха Кирила та до єпископату Російської Православної Церкви з проханням помилувати його та повернути до Церкви (...) Поширюється провокаційна інформація, яка не відповідає дійсності. Патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської Православної Церкви, Патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування. Ніколи Патріарх Філарет ніяких листів, заяв або звернень подібного змісту не направляв, не направляє і направляти не буде", - сказав архиєпископ Євстратій (Зоря) агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер увечері.

Він пояснив, що глава УПЦ КП не вважає себе винним у порушенні канонів за тими звинуваченнями, за якими його в 1997 році РПЦ піддала анафемі.

"Тобто він цю анафему, так само як і попередню в 1992 році заборону в служінні та позбавлення священного сану, не визнає дійсними. Тому як той, хто не визнає ніякої провини в тих порушеннях, які були йому приписані Російською Православною Церквою, - він, відповідно, і не може просити ні в кого вибачення або каятися, або просити його помилувати і, тим паче, просити приєднати його до Російської Церкви", - підсумував прес-секретар УПЦ КП.