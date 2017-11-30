На Соборі РПЦ заявили, що Патріарх Філарет попросив вибачення і відновлення єдності. В УПЦ КП готують відповідь

30 листопада 2017, 20:14 | Міжправославні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УПЦ КП Філарет попросив вибачення у Російської Православної Церкви і попросив зняти з нього анафему в листі, адресованому Архиєрейському Собору РПЦ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті РПЦ.

"Архиєрейський Собор заслухав письмове звернення Філарета до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирилу і єпископату Російської Православної Церкви від 16 листопада 2017 року», - йдеться в повідомленні РПЦ.

«У листі міститься прохання про відновлення євхаристійного та молитовного спілкування з християнами, що складаються в українському церковному розколі, і про скасування "всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами".

Лист завершується словами: "Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім".

"Собор із задоволенням сприймає звернення як крок до подолання розколу і відновлення церковної спілкування з боку тих, хто колись відпав від єдності з канонічною Українською Православною Церквою", - йдеться в повідомленні.

"Після сумних двадцяти п'яти років чвар, насильства, взаємної неприязні, образ і негараздів, що виникли в українському Православ'ї і українському суспільстві в результаті розколу, з'являється, нарешті, можливість встати на шлях відновлення єдності", - резюмують в РПЦ.

Для ведення подальших переговорів з Патріархом Філаретом, Собор РПЦ заснував навіть комісію в складі:

1) митрополит Волоколамський Іларіон (голова);

2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Українська Православна Церква);

3) митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор (Українська Православна Церква);

4) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан (Українська Православна Церква);

5) протоієрей Микола Балашов;

6) протоєрей Микола Данилевич (Українська Православна Церква);

7) протоієрей Ігор Якимчук (секретар).

Після поширення такого повідомлення з боку прес-служби РПЦ, реакція УПЦ КП не забарилася.

Завтра, 1 грудня, о 14-00 Патріарх Філарет у своїй резиденції (вул. Пушкінська, 36) дасть прес-конференцію для ЗМІ. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) і додав: «Коротко зазначу: єдиний діалог, який Патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ - діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви. Ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови».

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Коментарі

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  • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21
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    Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что письма не было или что его не так поняли. Лжец и клятвопреступник! Явно видно, как сильно он мучается и страдает от непризнания Мировым Православием, хотя хорохорится и пытается делать вид, что ему это безразлично.

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Останні коментарі

  • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50

    Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла,

  • Михаил | 30 листопада 2017, 23:46

    Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли.

  • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21

    Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 21:14

    Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема,

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 20:48

    Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його

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