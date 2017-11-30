На Соборі РПЦ заявили, що Патріарх Філарет попросив вибачення і відновлення єдності. В УПЦ КП готують відповідь

Патріарх УПЦ КП Філарет попросив вибачення у Російської Православної Церкви і попросив зняти з нього анафему в листі, адресованому Архиєрейському Собору РПЦ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті РПЦ.

"Архиєрейський Собор заслухав письмове звернення Філарета до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирилу і єпископату Російської Православної Церкви від 16 листопада 2017 року», - йдеться в повідомленні РПЦ.

«У листі міститься прохання про відновлення євхаристійного та молитовного спілкування з християнами, що складаються в українському церковному розколі, і про скасування "всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами".

Лист завершується словами: "Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім".

"Собор із задоволенням сприймає звернення як крок до подолання розколу і відновлення церковної спілкування з боку тих, хто колись відпав від єдності з канонічною Українською Православною Церквою", - йдеться в повідомленні.

"Після сумних двадцяти п'яти років чвар, насильства, взаємної неприязні, образ і негараздів, що виникли в українському Православ'ї і українському суспільстві в результаті розколу, з'являється, нарешті, можливість встати на шлях відновлення єдності", - резюмують в РПЦ.

Для ведення подальших переговорів з Патріархом Філаретом, Собор РПЦ заснував навіть комісію в складі:

1) митрополит Волоколамський Іларіон (голова);

2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Українська Православна Церква);

3) митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор (Українська Православна Церква);

4) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан (Українська Православна Церква);

5) протоієрей Микола Балашов;

6) протоєрей Микола Данилевич (Українська Православна Церква);

7) протоієрей Ігор Якимчук (секретар).

Після поширення такого повідомлення з боку прес-служби РПЦ, реакція УПЦ КП не забарилася.

Завтра, 1 грудня, о 14-00 Патріарх Філарет у своїй резиденції (вул. Пушкінська, 36) дасть прес-конференцію для ЗМІ. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) і додав: «Коротко зазначу: єдиний діалог, який Патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ - діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви. Ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови».