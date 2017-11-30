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На Соборі РПЦ заявили, що Патріарх Філарет попросив вибачення і відновлення єдності. В УПЦ КП готують відповідь
30 листопада 2017, 20:14 | Міжправославні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет попросив вибачення у Російської Православної Церкви і попросив зняти з нього анафему в листі, адресованому Архиєрейському Собору РПЦ.
Про це йдеться в повідомленні на сайті РПЦ.
"Архиєрейський Собор заслухав письмове звернення Філарета до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирилу і єпископату Російської Православної Церкви від 16 листопада 2017 року», - йдеться в повідомленні РПЦ.
«У листі міститься прохання про відновлення євхаристійного та молитовного спілкування з християнами, що складаються в українському церковному розколі, і про скасування "всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданого миру між єдиновірними православними християнами і примирення між народами".
Лист завершується словами: "Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім".
"Собор із задоволенням сприймає звернення як крок до подолання розколу і відновлення церковної спілкування з боку тих, хто колись відпав від єдності з канонічною Українською Православною Церквою", - йдеться в повідомленні.
"Після сумних двадцяти п'яти років чвар, насильства, взаємної неприязні, образ і негараздів, що виникли в українському Православ'ї і українському суспільстві в результаті розколу, з'являється, нарешті, можливість встати на шлях відновлення єдності", - резюмують в РПЦ.
Для ведення подальших переговорів з Патріархом Філаретом, Собор РПЦ заснував навіть комісію в складі:
1) митрополит Волоколамський Іларіон (голова);
2) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Українська Православна Церква);
3) митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор (Українська Православна Церква);
4) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан (Українська Православна Церква);
5) протоієрей Микола Балашов;
6) протоєрей Микола Данилевич (Українська Православна Церква);
7) протоієрей Ігор Якимчук (секретар).
Після поширення такого повідомлення з боку прес-служби РПЦ, реакція УПЦ КП не забарилася.
Завтра, 1 грудня, о 14-00 Патріарх Філарет у своїй резиденції (вул. Пушкінська, 36) дасть прес-конференцію для ЗМІ. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) і додав: «Коротко зазначу: єдиний діалог, який Патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ - діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви. Ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови».
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- 30 листопада 2017, 21:21| Коментувати коментар
Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что письма не было или что его не так поняли. Лжец и клятвопреступник! Явно видно, как сильно он мучается и страдает от непризнания Мировым Православием, хотя хорохорится и пытается делать вид, что ему это безразлично.
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Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла, |
- 30 листопада 2017, 23:46
Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли. |
- 30 листопада 2017, 21:21
Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что |
- 30 листопада 2017, 21:14
Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема, |
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Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його |
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