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Єпископ УПЦ КП розповів журналістам, чому громади покидають Московський Патріархат
22 листопада 2017, 07:54 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
15 листопада в залі засідань єпархіального управління Коломийської єпархії УПЦ КП відбулась зустріч єпископа Коломийського і Косівського Юліана із журналістами місцевих ЗМІ щодо ситуації із переходом парафій Московського Патріархату до Коломийської єпархії Київського Патріархату, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.
Як відомо, впродовж останніх років на Коломийщині відбувається об’єднання православних громад різних конфесій під омофором Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Після масового переходу громад УАПЦ в підпорядкування Київського Патріархату почали переходити храми УПЦ Московського Патріархату. У жовтні-листопаді цього року рішення про входження до складу Коломийської єпархії УПЦ Київського Патріархату прийняли релігійні громади сіл Старий Гвіздець та Чехова, а також дві парафії на Городенківщині – Рогиня та Острівець. Коломийський єпископ УПЦ КП особисто зустрівся з кількома громадами, які вирішили перейти з УПЦ (МП).
Ці резонансні події викликали інтерес журналістів. На їхнє прохання єпископ Коломийський і Косівський Юліан зустрівся із представниками коломийських ЗМІ.
Владика Юліан розповів про те, що в кожному з названих храмів уже відбуваються Богослужіння українською мовою, їх здійснюють священики Коломийської єпархії. А позаминулої неділі на запрошення громади владика здійснив архієрейську Літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старий Гвіздець, в присутності сотень парафіян.
Щоправда, "група невдоволених та приїжджих провокаторів намагалася загострити ситуацію, однак завдяки присутності та професійності працівників коломийської поліції та її керівника – Остапа Білейчука, міжконфесійних сутичок не було допущено", - передає сайт УПЦ КП бесіду єпископа.
На зустрічі з журналістами також йшла мова про причини, які зумовили активність тих громад, які впродовж усіх років Незалежності її чомусь не виявляли. Владика продемонстрував документи, котрі свідчать про абсолютну добровільність переходу громад до Київського Патріархату.
Було наголошено, що "про жодні захоплення храмів чи якісь сторонні впливи на рішення православних громад не може бути й мови. Все відбувається згідно з українськими законами та волевиявленням парафіян", - зазначає сайт УПЦ КП.
На завершення єпископ Юліан відповів на численні запитання журналістів.
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