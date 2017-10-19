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Єпископ Коломийський УПЦ КП зустрівся з представниками парафій, які покинули Московський Патріархат
19 жовтня 2017, 13:16 | Міжправославні стосунки | 2 | | Код для блогу | |
У залі засідань Городенківської РДА єпископ Коломийський і Косівський УПЦ КП Юліана (Гатала) 17 жовтня зустрівся із представниками православних громад, які вирішили перейти з під юрисдикції Івано-Франківської єпархії УПЦ Московського Патріархату та приєднатись до Київського Патріархату.
Про це повідомляє сайт єпархії.
В зустрічі, яка була ініційована представниками громад, також взяли участь: голова Городенківської районної державної адміністрації Роман Жичицький, голова Городенківської районної ради Іван Мандич, депутати Городенківської районної та міської рад, голови сільських рад, директори шкіл і парафіяни храмів даних сіл, громадські активісти та представники місцевих ЗМІ та священнослужителі.
Голова Городенківської РДА Жичицький у своєму виступі зауважив, що згідно Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Церква відокремлена від Держави. Відповідно, керуючись частиною другою статті 8 Закону України «Про сободу совісті та релігійні організації», Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.
Також, очільник влади спростував заяви представників УПЦ (МП) про факти силового захоплення храмів в Городенківському районі.
У свою чергу,керуючий Коломийською єпархією владика Юліан детально роз’яснив присутнім практичні аспекти здійснення зміни єрархічного підпорядкування.
За його словами, Бог дарував нам сприятливий час для духовного оновлення, для об’єднання, з метою утворення в недалекому майбутньому Єдиної Помісної Православної Церкви.
Зустрічі єпископа УПЦ КП з вірними, як зазначає церковний сайт, передували збори релігійних громад, на яких парафіяни абсолютною більшістю голосів проголосували за вихід із підпорядкування УПЦ (МП) та перехід в юрисдикцію УПЦ КП.
Так, 12 жовтня 2017 року, релігійна громади Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня, Городенківсього району абсолютною більшістю голосів проголосувала за вихід із УПЦ Московського Патріархату та приєднання до Коломийської єпархії УПЦ Київського Патріархату.
14 жовтня 2017 року, відбулись збори релігійної громади храму святого великомученика Юрія Переможця села Острівець, Городенківського району, на яких переконливою більшістю голосів було вирішено перейти під юрисдикцію єпископа Коломийського і Косівського Юліана УПЦ КП.
15 жовтня 2017 року, віряни храму Успінння Пресвятої Богородиці села Старий Гвіздець, Коломийського району, абсолютною більшістю голосів вирішили вийти зі складу Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського Патріархату) та приєднатись до Коломийської єпархії УПЦ Київського Патріархату.
Перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підтримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи.
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- 19 жовтня 2017, 13:39| Коментувати коментар
"Перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підпримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи." Дуже цікаво: а скільки серед цих сотень "мешканців села" є дійсних - постійних парафіян (членів) місцевої церковної громади? Тобто тих, що, зокрема, постійно і регулярно беруть участь у її богослужіннях, у т. ч. сповідаються і причащаються тощо... Підозрюю, що незначна меншість... І якщо це так, причому тут думка тих односельців, які до цієї релігійной спільноти, по суті, ніяк не належать?!
- 19 жовтня 2017, 14:52| Коментувати коментар
А я підозрюю, що в селі більшість людей ходить до церкви і мають право вирішувати якої конфесії вона має бути. А тому не варто свої безпідставні думки видавати за істину!
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- 19 жовтня 2017, 14:52
А я підозрюю, що в селі більшість людей ходить до церкви і мають право вирішувати якої конфесії вона має бути. А тому не варто свої безпідставні думки видавати за істину! |
- 19 жовтня 2017, 14:01
Цей стратегічний маршрут Київ - Хероснес Таврійський - Константинополь - Єрусалим ось уже впродовж кількох століть є (поряд з іншими) вельми важливим напрямом стратегічно-"сакральної" |
- 19 жовтня 2017, 13:39
"Перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підпримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи." Дуже цікаво: а |
- 19 жовтня 2017, 11:51
https://kyrios.org.ua/literature/articles/20107-divni-apostoli-j-proroki-velichi-i-slavi-ii-erusalima.html |
- 19 жовтня 2017, 11:37
https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html |
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