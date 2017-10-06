Громада Старого Гвіздця на Прикарпатті перейшла з УПЦ (МП) до УПЦ КП

Мешканці Старого Гвіздця Коломийського району, що на Івано-Франківщині, зібрали 400 підписів за вихід з Московського Патріархату та перехід до УПЦ КП. Проти зміни юрисдикції виступили лише чотири мешканці села, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

15-го жовтня відбулися збори парафіян, на яких учасники складали протокол і тепеп повезуюьт його до Івано-Франківської ОДА.

Проти рішення церковної громади виступив настоятель храму Микола Кушнір.

«Відвідують старогвіздецьку церкву десь осіб 70, не більше, переважно люди похилого віку, які не можуть ходити до храму УПЦ КП у Гвіздці, – розповідає уповноважений церковної громади Микола Костюк. – Священика отця Миколу давно ми просили змінити підпорядкування з Московського на Київське. Однак, жодні умовляння не допомагають. Мало того, “під шумок” отець Микола надумав змінити церковний статут так, щоби сама церковна споруда перейшла від власності громади у власність єпархії УПЦ (МП). А нам, вірянам, було сказано: “Хочете собі Української Церкви, то будуйте”… Однак, громада одностайно висловила свою позицію: ми хочемо молитися в Українській Церкві не лише за зовнішньою формою, але й за суттю. Московський Патріархат – путінська “п’ята колона”. Російську агресію вони називають громадянською війною».

Прокоментував ситуацію з протистоянням у Старому Гвіздці єпископ Коломийський і Косівський УПЦ КП Юліан (Гатала):

«За положеннями церковного права храм певної конфесії може перейти у власність єпархії тієї конфесії лише у випадку, коли там не залишилося жодного прихожанина. У Старому Гвіздці церковна громада нікуди не поділася, вона тільки вимагає зміни юрисдикції, на що має законне право. Храм як належав їй, громаді,так і повинен належати. Сам же процес переходу громад МП в Україні у лоно Київської Церкви триває. Щодо Російської Православної Церкви, як і будь-якої іншої, то вона, звісно, має право на Богослужіння в Україні. Слід лише ліквідувати нісенітницю в визначенні – українська, але підпорядкована Москві. Нонсенс. Я впевнений, що незабаром все українське православ’я буде єдиним організмом з центром у колисці нашої віри – Києві».