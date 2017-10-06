- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Громада Старого Гвіздця на Прикарпатті перейшла з УПЦ (МП) до УПЦ КП
18 жовтня 2017, 10:42 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Мешканці Старого Гвіздця Коломийського району, що на Івано-Франківщині, зібрали 400 підписів за вихід з Московського Патріархату та перехід до УПЦ КП. Проти зміни юрисдикції виступили лише чотири мешканці села, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.
15-го жовтня відбулися збори парафіян, на яких учасники складали протокол і тепеп повезуюьт його до Івано-Франківської ОДА.
Проти рішення церковної громади виступив настоятель храму Микола Кушнір.
«Відвідують старогвіздецьку церкву десь осіб 70, не більше, переважно люди похилого віку, які не можуть ходити до храму УПЦ КП у Гвіздці, – розповідає уповноважений церковної громади Микола Костюк. – Священика отця Миколу давно ми просили змінити підпорядкування з Московського на Київське. Однак, жодні умовляння не допомагають. Мало того, “під шумок” отець Микола надумав змінити церковний статут так, щоби сама церковна споруда перейшла від власності громади у власність єпархії УПЦ (МП). А нам, вірянам, було сказано: “Хочете собі Української Церкви, то будуйте”… Однак, громада одностайно висловила свою позицію: ми хочемо молитися в Українській Церкві не лише за зовнішньою формою, але й за суттю. Московський Патріархат – путінська “п’ята колона”. Російську агресію вони називають громадянською війною».
Прокоментував ситуацію з протистоянням у Старому Гвіздці єпископ Коломийський і Косівський УПЦ КП Юліан (Гатала):
«За положеннями церковного права храм певної конфесії може перейти у власність єпархії тієї конфесії лише у випадку, коли там не залишилося жодного прихожанина. У Старому Гвіздці церковна громада нікуди не поділася, вона тільки вимагає зміни юрисдикції, на що має законне право. Храм як належав їй, громаді,так і повинен належати. Сам же процес переходу громад МП в Україні у лоно Київської Церкви триває. Щодо Російської Православної Церкви, як і будь-якої іншої, то вона, звісно, має право на Богослужіння в Україні. Слід лише ліквідувати нісенітницю в визначенні – українська, але підпорядкована Москві. Нонсенс. Я впевнений, що незабаром все українське православ’я буде єдиним організмом з центром у колисці нашої віри – Києві».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Інституту Історії Церкви УКУ виповнилося 25 років | 18 жовтня 2017, 15:03 | УГКЦ |
Молоді християни провели в Луцьку форум «Час професіоналів» | 18 жовтня 2017, 14:46 | Світ протестантизму |
Всеукраїнська Рада Церков сприятиме звільненню заручників, яких утримують "ДНР/ЛНР" | 18 жовтня 2017, 13:04 | Державно-конфесійні стосунки |
У Караганді відкрили і освятили пам’ятник депортованим українцям | 18 жовтня 2017, 12:44 | Українці поза Україною |
Європейський Суд прийняв рішення на користь церковної автономії | 18 жовтня 2017, 10:47 | Юриспруденція |
Останні коментарі
- 18 жовтня 2017, 11:35
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. |
- 18 жовтня 2017, 09:36
Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас, Матфея 17:20 |
- 18 жовтня 2017, 09:35
О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Матфея 17:17 |
- 18 жовтня 2017, 09:07
Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, Матфея 16:2-4. |
- 17 жовтня 2017, 20:35
"Раніше так званий «заступник міністра держбезпеки ЛНР» Олександр Басов, після опечатування декількох приміщень віруючих в ОРДЛО, заявляв, що релігійна організація «Свідки Єгови» підозрюється в |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 17 жовтня 2017, 11:36
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
Коментарі