Ще одна парафія на Івано-Франківщині покинула Московський Патріархат

На свято Покрови, 14 жовтня, завершився схід громади в селі Острівець Городенківського району, що на Івано-Франківщині. Більшість селян проголосувала за перехід місцевої парафії з УПЦ (МП) до Київського Патріархату,

Як повідомляє Курс, острівецька сільрада тривалий час залишалася єдиною в Городенківському районі, де діє Церква Московського Патріархату.

Кілька годин на зборах села в Острівці місцеві мешканці дискутували про майбутнє місцевої церкви, яка роками перебуває в користуванні УПЦ (Московського Патріархату).

Переважна більшість учасників зборів проголосували за перехід парафії у Київський Патріархат, повідомив сільський голова Острівця Михайло Юрчишин.

Попри те, що абсолютна більшість селян – 67 із 74 – проголосували за перехід з Московського у Київський Патріархат, збори закінчилися сваркою, каже Михайло Юрчишин. Зо два десятки прихильників Московського Патріархату заблокували храм і не впустили більшість парафіян помолитися. Тому прихильники переходу помолилися в дворі церкви.

"Ми не хочемо конфлікту і сварок, ми за мирне розв'язанння проблеми", – каже сільський голова, який також голосував за перехід до УПЦ КП як звичайний мещканець і парафіянин.

Цікаво, що громада запропонувала перейти до УПЦ КП і священику Миколі Богаченку, до якого ставиться з повагою. Втім, отець відмовився.

Михайло Юрчишин зазначив, що оптимальним рішенням, очевидно, буде почергове Богослужіння в храмі. "Будувати нову церкву точно не будемо", – каже голова.

Додамо, що церква в Острівці була збудована приблизно 150 років тому і належала УГКЦ.

Нагадаємо, у селі Рогині Городенківського району, що на Івано-Франківщині, 12 жовтня відбулися збори, на яких громада Різдва Богородиці одноголосно прийняла рішення перейти з УПЦ (МП) до УПЦ Київського Патріархату.

Там обійшлося без жодних сварок – і вже на Покрову в церкві правив священик з УПЦ КП.