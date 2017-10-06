На Івано-Франківщині громада УПЦ (МП) перейшла у Київський Патріархат

13 жовтня 2017, 12:01 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Рогині Городенківського району, що на Івано-Франківщині,12 жовтня відбувся схід, на якому громада Різдва Богородиц одноголосно прийняла рішення перейти з УПЦ (МП) до УПЦ Київського Патріархату. Про це повідомляє Край.

На зборах виступили місцеві мешканці, священик і військовий капелан, який щойно повернувся з лінії фронту на Луганщині й розповів про поховання бійця, вбитого російськими окупантами.

Відтак усі разом помолилися українською мовою у храмі Різдва Богородиці, спорудженому руками самих мешканців села.

До УПЦ (МП) в Городенківському районі віднині належить лише парафія в Острівці.

 

 

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теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП,УПЦ (МП) на Івано-Франківщині
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