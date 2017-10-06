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Патріарх Філарет: "Діалог з УАПЦ – це все одно, що діалог з Москвою"
10 жовтня 2017, 12:30 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
8 жовтня під час брифінгу в Чернівцях глава УПЦ КП Патріарх Філарет, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що УПЦ Київського Патріархату припинила діалог про об’єднання з УАПЦ через промосковську позицію останньої, повідомляє "Релігія в Україні".
Патріарх Філарет сказав, що названі Церкви упродовж багатьох років мали намір об’єднатися для “зміцнення українського суспільства”.
“Але тричі ми підходили до того пункту, що треба нам об’явити, що ми – єдина українська церква. І вони в останні хвилини придумували такі умови, на які ми не могли погодитися. Умови ці йшли не від них. Бо якби вони пішли від них, то вони в процесі діалогу це висловили б нам. А коли ми вже домовилися про об’єднання, з Москви був даний сигнал – поставте такі умови. Тому ми тепер вирішили – ніякого діалогу з автокефальною церквою ми вести не будемо. Тому що це – діалог з Москвою. А з Москвою, звичайно, ми знаємо, який діалог: “Покайтесь і повертайтесь до Москви”. Такого нам не треба. Ми є незалежна держава, а в незалежній державі повинна бути одна автокефальна церква, а не багато”, – сказав він.
“Зараз стан такий: переходять із автокефальної церкви в Київський патріархат окремі парафії, і ми їх приймаємо. А з єпископатом ніякого діалогу ми не ведемо і не будемо. І держава це зрозуміла, що це є голос Москви”, – додав Глава УПЦ КП.
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