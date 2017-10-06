Патріарх Філарет про УПЦ (МП): Прийде час і вони прийдуть до нас єднатися

9 жовтня 2017, 10:55 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська Православна Церква (Московського Патріархату) отримала вказівку від Москви не вести жодних діалогів із УПЦ КП.

Про це 8 жовтня під час брифінгу у Чернівцях повідомив глава УПЦ КП Патріарх Філарет, передає Молодий буковинець.

Він сказав, що УПЦ (МП) не дозволяють вести діалог з Київським Патріархатом.

"Коли був живим митрополит Володимир Сабодан, ми почали цей діалог. І він у нас непогано пішов. А потім прийшла вказівка із Москви - ніякого діалогу з Київським Патріархатом не вести. Але це не значить, що ми з цією Церквою не об’єднаємося, тобто не створимо одну Православну Церкву. Ми стопроцентово впевнені, що буде така Церква", - сказав Філарет.

Він зазначив, що Московський Патріархат не хоче назвати Росію країною-агресором, а також відмовляється відспівувати українських воїнів, які загинули на Донбасі.

"Пам’ятаєте, Митрополита Онуфрія, коли президент Петро Порошенко вручав нагороди героїв України, то вся Верховна Рада встала і вітала. Всі іноземці і високопосадовці вітали, а Митрополит Онуфрій сидів. Архиєрей, який був з ним, хотів встати, але він його посадив. Потім журналісти його запитали: "А чому ви не встали?". А він каже: "А ми не можемо вшановувати вбивць!". Значить, наші герої для нього вбивці. А коли люди побачили це, то почали тисячами, а може й десятками тисяч українців з Московського Патріархату переходити в Київський Патріархат. І проходить це безболісно", - сказав Філарет.

Водночас Глава УПЦ КП зазначив, що Церква запропонувала Верховній Раді ухвалити закон, який би визначив процедуру обрання релігійною громадою собі Церкви.

"Зараз закон говорить про те, що кожна релігійна громада має право обирати собі Церкву. А як обрати - у законі не сказано. Так ось зараз ми хочемо, щоб Верховна Рада сказала, як оцю процедуру обрання Церкви має проходити", - сказав Патріарх Філарет.

"Московський Патріархат на весь світ кричить, що їх утискають. Ніхто їх не утискає. Якщо громада Київського Патріархату захоче у Московський піти, то вона також повинна користуватись цим законом. Але з Київського Патріархату в Московський не йдуть. А навпаки - йдуть з Московського у Київський", - додав першоєрарх.

"Ми впевнені, що прийде час, Господь створить такі умови, що і духовенство, і єпископат МП прийдуть до нас. Наша позиція така - не ворогувати із єпископатом, із духовенством Московського Патріархату. Чому не треба ворогувати? Бо так ми будемо розхитувати основи нашої держави, зробимо міжрелігійну ворожнечу. Ворожнеча призводить завжди до розділення. А ми розділення не хочемо. Ми хочемо єднання. І заради цього єднання ми мирно з ними співіснуємо. І ми знаємо, що прийде час, і вони прийдуть до нас", - сказав Патріарх УПЦ КП.

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теги до статті:Єдина Помісна Православна Церква,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП,Філарет (Денисенко)
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