Москва і Константинополь обговорюють проблеми взаємодії: В УПЦ КП припустили про що торгується Москва

18-19 вересня 2017 року голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфеєв) перебував з візитом у Стамбулі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Mospat.ru.

В аеропорту митрополита Іларіона зустрічав генеральний консул Російської Федерації в Стамбулі. Увечері відбулася зустріч голови ВЗЦЗ з послом Росії в Туреччині О. Єршовим.



19 вересня митрополит Іларіон відвідав Константинопольську Патріархію. У Патріаршому соборі святого великомученика Георгія на Фанарі він вклонився мощам святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, святої мучениці Євфимії Всехвальної та іншим святиням храму. Потім митрополита Іларіона прийняв Патріарх Константинопольський Варфоломій.



У зустрічі також взяли участь митрополит Гальський Еммануїл, генеральний секретар Священного Синоду Константинопольського Патріархату митрополит Смирнский Варфоломій, архімандрит Віссаріон (Комзіас), секретар ВЗЦЗ з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, співробітники ВЗЦЗ священик Анатолій Чуряков (в якості перекладача) і посол О. Єршов.



Митрополит Іларіон передав Патріарху Варфоломію вітання від імені Патріарха Московського Кирила і патріарший подарунок - альбом мініатюр-ілюстрацій Біблії, виконаних в техніці Палеха.



В ході тривалої бесіди були обговорені питання розвитку двосторонніх відносин між Константинопольським і Московським Патріархатами, а також сучасні проблеми міжправославної взаємодії.



Цього ж дня голова ВЗЦЗ відбув зі Стамбула.



Грецькі новинні агентства передають, що владика Іларіон передав Патріарху Варфоломію запрошення від Патріарха Кирила відвідати Москву. Але в новині сайту ВЗЦЗ цієї інформації немає.



Cпікер УПЦ Київського Патріархату архиєпископ Євстратій (Зоря) вважає: це може означати, що сторони не домовилися. За його спостереженнями, "побіжно це підтверджують і грецькі джерела, вказуючи на те, що питання візиту має обговорити Синод Константинопольської Церкви.



Архиєпископ Євстратій на своїй сторінці у Фейсбуці розвинув своє бачення проблемних відносин Москви і Константинополя. На його думку, "Москва надалі торгується через Критський Собор", прагнучи "виторгувати собі найважливіше: в обмін на приєднання до рішень Собору отримати гарантію невизнання автокефалії Церкви в Україні".



Крім того, "Патріарх Кирил грою навколо визнання рішень Собору фактично намагається поставити себе в роль «московського папи». Адже відомо, що в західній традиції тлумачення соборних механізмів вважається, що саме санкція Римського понтифіка надає рішенням Соборів остаточну легітимність. Так хоче вчинити і Кирил - якщо і погодитися на рішення Великого Собору 2016 р., то разом з цим показати, що без санкції Москви соборні рішення не можуть стати чинними".



Також, на думку архиєпископа Євстратія, приводом для запрошення в Москву є не лише 100-ліття відновлення в РПЦ патріаршества, а й "500-ліття автокефалії РПЦ", яка з самого початку була оголошена у неканонічний спосіб, "та спробу Сталіна і МП під цю дату в 1948 р. провести в Москві власний «Вселенський Собор». А те, що Патріарх Кирил готує свій «Всеправославний Собор» – для мене цілком очевидно", вважає архиєпископ.