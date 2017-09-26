Москва і Константинополь обговорюють проблеми взаємодії: В УПЦ КП припустили про що торгується Москва

26 вересня 2017, 09:57 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

18-19 вересня 2017 року голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфеєв) перебував з візитом у Стамбулі, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Mospat.ru.

Стамбул_зустріч.jpeg

В аеропорту митрополита Іларіона зустрічав генеральний консул Російської Федерації в Стамбулі. Увечері відбулася зустріч голови ВЗЦЗ з послом Росії в Туреччині О. Єршовим.

19 вересня митрополит Іларіон відвідав Константинопольську Патріархію. У Патріаршому соборі святого великомученика Георгія на Фанарі він вклонився мощам святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, святої мучениці Євфимії Всехвальної та іншим святиням храму. Потім митрополита Іларіона прийняв Патріарх Константинопольський Варфоломій. 

У зустрічі також взяли участь митрополит Гальський Еммануїл, генеральний секретар Священного Синоду Константинопольського Патріархату митрополит Смирнский Варфоломій, архімандрит Віссаріон (Комзіас), секретар ВЗЦЗ з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук, співробітники ВЗЦЗ священик Анатолій Чуряков (в якості перекладача) і посол О. Єршов.

Митрополит Іларіон передав Патріарху Варфоломію вітання від імені Патріарха Московського Кирила і патріарший подарунок - альбом мініатюр-ілюстрацій Біблії, виконаних в техніці Палеха. 

В ході тривалої бесіди були обговорені питання розвитку двосторонніх відносин між Константинопольським і Московським Патріархатами, а також сучасні проблеми міжправославної взаємодії.

Цього ж дня голова ВЗЦЗ відбув зі Стамбула.

Грецькі новинні агентства передають, що владика Іларіон передав Патріарху Варфоломію запрошення від Патріарха Кирила відвідати Москву. Але в новині сайту ВЗЦЗ цієї інформації немає.

Cпікер УПЦ Київського Патріархату архиєпископ Євстратій (Зоря) вважає: це може означати, що сторони не домовилися. За його спостереженнями, "побіжно це підтверджують і грецькі джерела, вказуючи на те, що питання візиту має обговорити Синод Константинопольської Церкви.

Архиєпископ Євстратій на своїй сторінці у Фейсбуці розвинув своє бачення проблемних відносин Москви і Константинополя. На його думку, "Москва надалі торгується через Критський Собор", прагнучи "виторгувати собі найважливіше: в обмін на приєднання до рішень Собору отримати гарантію невизнання автокефалії Церкви в Україні".

Крім того, "Патріарх Кирил грою навколо визнання рішень Собору фактично намагається поставити себе в роль «московського папи». Адже відомо, що в західній традиції тлумачення соборних механізмів вважається, що саме санкція Римського понтифіка надає рішенням Соборів остаточну легітимність. Так хоче вчинити і Кирил - якщо і погодитися на рішення Великого Собору 2016 р., то разом з цим показати, що без санкції Москви соборні рішення не можуть стати чинними".

Також, на думку архиєпископа Євстратія, приводом для запрошення в Москву є не лише 100-ліття відновлення в РПЦ патріаршества, а й "500-ліття автокефалії РПЦ", яка з самого початку була оголошена у неканонічний спосіб, "та спробу Сталіна і МП під цю дату в 1948 р. провести в Москві власний «Вселенський Собор». А те, що Патріарх Кирил готує свій «Всеправославний Собор» – для мене цілком очевидно", вважає архиєпископ.

Система Orphus
теги до статті:Варфоломій І,Іларіон (Алфеєв),Стосунки між РПЦ і Константинополем
Рейтинг
1
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

    Популярні статті місяця