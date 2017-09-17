Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ

18 вересня 2017, 10:15 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

УПЦ (МП) у своїх виступах, проповідях, офіційний документам впродовж 25-ти років зводить наклепи на Київский Патріархат і при цьому оголошує себе жертвою агресію.

Таку заяву 15 вересня на конференції ОБСЄ у Варшаві озвучив архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря).

«На жаль протягом останніх більш ніж 25 років наша Церква постійно піддається на національному та міжнародному рівні систематичній дифамації з боку Московського Патріархату і Російської Федерації, яка його підтримує. У сотнях книг, тисячах статей і виступів, в проповідях і офіційних документах наші брати по православній вірі продовжують використовувати щодо нас мову ненависті і ворожнечі. І що ще більше погіршує ситуацію, при цьому вони оголошують себе самих жертвою агресії і безпідставно відмовляються від будь-якої форми позитивного діалогу», - сказав він.

За його словами, Київський Патріархат ніколи не заперечував права Московського Патріархату на існування, в той час як Московський Патріархат повністю заперечує право на існування УПЦ КП.

«З нашої точки зору, і ми, і вони - православні християни, частина єдиної Церкви Христової. Московський Патріархат офіційно оголосив «анафему» нашому Патріарху і взагалі не вважають нас ні Церквою, ні християнами», — зазначив єрарх.

«Незважаючи на це, ми впевнені, що рано чи пізно період системної дифамації щодо нашої Церкви з боку Московського Патріархату завершиться і ми зможемо встановити такі ж добрі взаємини, які наша Церква має з іншими Церквами і релігійними організаціями України. І ми будемо вдячні всім людям і організаціям, в тому числі ОБСЄ, які зможуть допомогти наблизити цей момент». – додав архиєпископ Євстратій (Зоря).

Система Orphus
теги до статті:Євстратій (Зоря),ОБСЄ,Російська пропаганда,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 17 вересня 2017, 23:41

      "Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада"

    • liberborn | 17 вересня 2017, 20:15

      Цікаво, якою інституцією видається номер ISBN. Можна написати скаргу в цю організацію, щоб вони відкликали ISBN.

    • Учкудук | 17 вересня 2017, 16:44

      нічого особливого. Он Ющенка на львівщині(с.Верин) до св. сімейства причислили. Хоча ще3-4ст. тому за двоєжонство в Україні до ганебного стовпа прив"язували.

    • Стефан | 17 вересня 2017, 13:41

      Коммунисты никогда не прекращали вредить, гадить, разрушать материальные и духовные основы существования общества. Поэтому очиститься от эпидемии марксистско-ленинской заразы и их носителей на

    • enzian | 17 вересня 2017, 11:53

      Замість пошуків компромісу - покірне виконання волі кремлівського патріархату.

    Популярні статті місяця