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Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ
18 вересня 2017, 10:15 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
УПЦ (МП) у своїх виступах, проповідях, офіційний документам впродовж 25-ти років зводить наклепи на Київский Патріархат і при цьому оголошує себе жертвою агресію.
Таку заяву 15 вересня на конференції ОБСЄ у Варшаві озвучив архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря).
«На жаль протягом останніх більш ніж 25 років наша Церква постійно піддається на національному та міжнародному рівні систематичній дифамації з боку Московського Патріархату і Російської Федерації, яка його підтримує. У сотнях книг, тисячах статей і виступів, в проповідях і офіційних документах наші брати по православній вірі продовжують використовувати щодо нас мову ненависті і ворожнечі. І що ще більше погіршує ситуацію, при цьому вони оголошують себе самих жертвою агресії і безпідставно відмовляються від будь-якої форми позитивного діалогу», - сказав він.
За його словами, Київський Патріархат ніколи не заперечував права Московського Патріархату на існування, в той час як Московський Патріархат повністю заперечує право на існування УПЦ КП.
«З нашої точки зору, і ми, і вони - православні християни, частина єдиної Церкви Христової. Московський Патріархат офіційно оголосив «анафему» нашому Патріарху і взагалі не вважають нас ні Церквою, ні християнами», — зазначив єрарх.
«Незважаючи на це, ми впевнені, що рано чи пізно період системної дифамації щодо нашої Церкви з боку Московського Патріархату завершиться і ми зможемо встановити такі ж добрі взаємини, які наша Церква має з іншими Церквами і релігійними організаціями України. І ми будемо вдячні всім людям і організаціям, в тому числі ОБСЄ, які зможуть допомогти наблизити цей момент». – додав архиєпископ Євстратій (Зоря).
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