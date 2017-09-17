УПЦ (МП) готує ґрунт для невизнання української автокефалії іншими Церквами світу

На тлі регулярного обговорення питання про надання Константинопольським Патріархатом нового канонічного статусу українській Церкві представники УПЦ (Московського Патріархату) останнім часом докладають зусиль, аби попередити цей процес та унеможливити визнання нового статусу іншими Православними Церквами світу, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

З цією метою представники УПЦ (МП) під час міжнародних поїздок зустрічаються з предстоятелями або представниками різних Православних Церков і намагаються заручитися відповідною підтримкою.

Зокрема, 6 вересня керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич) заявив, що, "деякі Предстоятелі Помісних Православних Церков нам прямо у неофіційному спілкуванні говорять, що поки вони, Глави Помісних Церков, не побачать, що наші розкольники зняли з себе панагії, поклали їх на престол і отримали канонічне рукопокладення, то навіть якщо ми (тобто наша Церква) з ними якось по-іншому домовиться, вони будуть першими, хто не буде з нами служити. Хотів би підкреслити, що це слова не Патріарха Московського. Це позиція Предстоятелів інших Церков".

При цьому відомо, що українські Церкви в діаспорі в 1990-х роках були прийняті у юрисдикцію Константинопольського Патріархату без пересвячення духовенства. Таким чином існують УПЦ у США та УПЦ у Канаді.

Незабаром, 13 вересня, голова Представництва УПЦ (МП) при міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор (Коцаба) зустрівся з предстоятелем Польської Православної Церкви митрополитом Варшавським і всієї Польші Саввою

В ході зустрічі відбулася розмова про сучасний стан православ’я в Польщі, про досвід взаємовідносин Польської Православної Церкви з державою та іншими конфесіями, а також обговорювалася поточна ситуація щодо дотримання прав православних віруючих в Україні.

Зокрема, митрополит Савва висловив свою підтримку УПЦ "та підкреслив занепокоєність всього Православного світу діяльністю так званої УПЦ КП та спробами на законодавчому рівні впровадити законопроекти, спрямовані на дискримінацію та незаконний утиск Української Православної Церкви", пише сайт УПЦ.

"Предстоятель Польської Православної Церкви зазначив про неможливість штучного прискорення створення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні за ініціативи державних діячів, підкреслив важливість європейського принципу відокремлення держави від Церкви та невід’ємне право релігійних організацій регулювати в своїх статутах права та обов’язки відповідно до тисячолітніх канонів Православ’я, - зазначає сайт УПЦ. - Під час зустрічі Блаженніший Савва заявив, що він як очільник Помісної Церкви не визнаватиме проголошення автокефалії в Україні у випадку, якщо це буде зроблено не в дусі миру та злагоди та без згоди усіх Предстоятелів Помісних Православних Церков".

В той же день голова Представництва УПЦ (МП) при міжнародних організаціях відвідав кафедральний собор св. Марії Магдалини у Варшаві та зустрівся із капеланами Православного ординаріату Війська Польського. За попередньою домовленістю єпископ Віктор провів ряд зустрічей у сеймі Польщі з депутатами, правозахисниками та представниками міжнародних організацій.

В програмі перебування єпископа Віктора у столиці Польщі також запланована участь та виступ на нараді ОБСЄ з питань людського виміру, що проходить цими днями у Варшаві.

Нагадаємо, що 27 липня 2017 року УПЦ Київського Патріархату звітувала про переговори з Константинополем щодо автокефалії. Президент України регулярно нагадує Константинополю про бажаність отримати від нього канонічну автокефалію для української Церкви. А Таллінський митрополит РПЦ днями висловив побоювання, що українці підуть за "естонським сценарієм".