На Сумщині священк УПЦ (МП) перейшов до Київського Патріархату

| Репортажі | | Єдність Церкви: біблійна традиція чи політична мета? В київському відділенні УКУ 7 вересня відбулася публічна дискусія на тему: «Біблія про єдність Церкви». Організатори запросили священиків різних конфесій східного обряду для обговорення низки актуальних питань: чи існують у Святому Письмі тексти щодо єдності Церкви? Чи існує сьогодні реальна модель майбутньої єдності? На якому фундаменті має будуватись ідея Єдиної Помісної Церкви в Україні?

| Репортажі | | Філармонія-церква-костел: оригінальний концерт духовної музики відбувся у Чернівцях Вершиною творчості українсько-австрійського композитора Євсевія Мандичевського вважаються церковні твори. Він хотів реформувати музику у православній церкві: щоб тут звучали інструменти, відмінити румунську та старослов’янську мови, натомість співати грецькою.

| Свята і звичаї | | «Виноградна Пасха»: вірменські традиції свята Успення Знайомство з вірменськими традиціями свята Успення Пресвятої Богородиці допомагає знайти відповіді на такі питання: чому у вівтарі вірменського храму завжди знаходиться ікона Богородиці, яке відношення до цього має апостол Варфоломій та чому в день відзначення празника освячують виноград