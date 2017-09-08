На Сумщині священк УПЦ (МП) перейшов до Київського Патріархату

14 вересня 2017, 13:01 | Міжправославні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

У м. Охтирка, що на Сумщині, клірик Покровського кафедрального собору УПЦ МП Ярослав Циганенко перейшов до Київського Патріархату.

Наразі о. Ярослав служить у Миколаївському храмі в смт Велика Писарівка. Першу Літургію священик відслужив у неділю 10 вересня разом з благочинним Охтирського району протоєреєм Андрієм Бринчаком, повідомляє Православна Сумщина.

 

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теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП
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