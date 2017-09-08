В УПЦ (МП) заявили, що без них УПЦ КП не отримає жодного визнання

«Без нашої Церкви вони не отримають ніякого визнання, і навіть Константинополь їм в цьому не допоможе. Не варто їм обманювати ні людей, ані державних мужів, які в цих питаннях не є достеменно компетентними, ані себе самих. І верхівка цієї конфесії про це добре знає", - підкреслив Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) в інтерв'ю Центру інформації УПЦ.

Керуючий справами УПЦ нагадав про те, що "жодна з Помісних Православних Церков, в тому числі і Константинопольський патріархат, не визнають дійсності священства УПЦ КП". В якості підтвердження своєї тези владика описав ситуацію з Іспанською та Португальською митрополією Константинопольського патріархату, в яких сьогодні служать також священики з України. «Раніше, деякі з них отримали «рукоположення» в УПЦ КП.

Коли ж вони приїхали на роботу в Іспанію і захотіли перейти на служіння в юрисдикцію Константинополя, їх заново висвятили. Це показовий приклад того, як в Константинопольському патріархаті насправді ставляться до дійсності «хіротоній», звершених в українському розколі», - зазначив митрополит Антоній.

Водночас керуючий справами УПЦ підкреслив, що "ще у 2012 році представник Константинопольського патріархату митрополит Галльський Еммануїл сказав, що Вселенський патріархат не визнає так звану УПЦ КП і ніколи не визнає". Владика Антоній зазначив, що подібної позиції дотримуються й інші Помісні Православні Церкви, які виходять з того, що в УПЦ КП відсутнє апостольське наступництво, а відповідно – і канонічне, дійсне священство.

«Деякі Глави Помісних Православних Церков у неофіційному спілкуванні нам прямо говорять, що поки вони, Глави Помісних Церков, не побачать, що наші розкольники зняли з себе панагії, поклали їх на престол і отримали канонічне рукопокладення, то навіть якщо ми (УПЦ. - Ред.) домовимося з ними якось по-іншому, вони будуть першими, хто перестане з нами служити. Хотів би підкреслити, що це слова не патріарха Московського. Це позиція Предстоятелей інших Церков», - констатував керуючий справами УПЦ.