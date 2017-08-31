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В УПЦ КП різко розкритикували промосковські впливи на єрархію Православної Церкви Польщі
1 вересня 2017, 15:53 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
В інтерв'ю Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архиєпископ Вроцлавський і Щецінський Георгій зазначив, що УПЦ КП не варто очікувати визнання з боку Вселенського Православ'я. Повідомлення з цього інтерв’ю, оприлюдненого ще 25 липня, поширило 31 серпня інформагентство «Українські новини».
В УПЦ КП в особі речника архиєпископа Євстратія (Зорі) різко відреагували на закиди архиєпископа Вроцлавського і Щецінського Польської Правослваної Церкви, висловивши жаль, що ця Церква є у тісному матеріальному зв'язку з Московським Патріахатом та діє у руслі його агресивної політики».
Так. в інтерв’ю для УПЦ (МП) архиєпископ Георгій повідомив: " У мене була можливість брати участь в процесі підготовки Собору на Криті, а також у багатьох інших конференціях, комісіях, де обговорювалося питання автокефалії в форматі особистих бесід. Всі православні впевнені, що надання автокефалії так званому "Київському патріархату" не просто неможливо, це неприйнятно для Православної Церкви. Адже ми маємо справу з дуже серйозним розколом, гріхом відлучення від Церкви, з нехтуванням канонів Православної Церкви».
Крім цього, владика з Польщі наголосив, що Православні Церкви дуже незадоволені політикою УПЦ КП щодо створення на їх канонічних територіях своїх парафій.
"Те, що "Київський Патріархат" намагається створити такі товариства під гаслом своєї псевдоюріидікціі, є сумним фактом. "УПЦ КП" не зізнається жодною Помісною Церквою і ми повинні пам'ятати про це. Статус істинності і канонічності Православ'я складається саме в тому, що він визнається іншими Православними Церквами. Українська Православна Церква, під предстоятельством Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, визнається всіма Церквами, як автономна Церква з широкими правами", - сказав архиєпископ Георгій.
На його думку, спочатку тим, хто створив розкол в Україні, потрібно покаятися, а тільки потім з допомогою Божою намагатися створити єдину Церкву, але тільки на базисі канонічності.
"Цю канонічність висловлює тільки Українська Православна Церква, Предстоятелем якої, є Блаженніший Митрополит Онуфрій", - підсумував представник Польської Православної Церкви.
У коментарі РІСУ речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) піддав жорсткій критиці слова польського православного єрарха.
«Прикро бачити, що хоча за іменем Православна Церква в Польщі є автокефальною, фактично ж влада в цій Церкві зосереджена в руках єрархів, які є у тісному зв'язку з Московським Патріахатом та діють у руслі його агресивної політики. І хоча переважну більшість вірних ПАПЦ складають етнічні українці та білоруси, така позиція її єрархів призводить до того, що в польському суспільстві Православна Церква асоціюється з про-московськими впливами.
Також ми роками чуємо нарікання від багатьох православних українців у Польщі на те, що вони навіть не можуть відвідувати богослужіння - бо служби немає українською мовою, а до вірних УПЦ КП ставлення духовенства у багатьох парафіях таке, як і у Московському Патріархаті.
Щодо "авторитетності" заяв про визнання УПЦ КП, то вказаний єрарх - явно не належить до числа тих, від кого це залежить в першу чергу і з ким би Вселенський Патріарх та Предстоятелі Церков радилися б. Тим більше, що нам достовірно відомо про цілу мережу єрархів у Помісних Церквах, які тісно пов'язані, дехто ще з радянських часів, з РПЦ, мають від неї підтримку, в тому числі матеріальну, а за це просувають її інтереси. Саме таких найчастіше запрошують на заходи МП як в Росію, так і в Україну, де вони виконують відповідні домовленості зі своїм "центром". А ціна їхніх заяв має, на жаль, цифрове вираження.
Щодо розвитку мережі громад УПЦ КП в Європі, то, за словами речника УПЦ КП, це є відповідь на ініціативу парафіян - українців, яких спонукає до цього в тому числі і промосковське налаштування в існуючих громадах Помісних Церков, яке є для них неприйнятним.
«У Польщі наша Церква не створювала своїх структур, тому нарікання на це - безпідставні. А якщо своєю діяльністю і ставленням ієрархія ПАПЦ спричинилася до того, що від неї відійшов найбільший православний монастир - то не треба свою недалекоглядність прикривати фальшивим звинуваченнями. До речі, цей монастир не входив і не входить до нашої юрисдикції, але дійсно, на відміну від єрархів, має відкриту до українського православ'я позицію, за що і постраждав від про-московських діячів у ПАПЦ.
На завершення хотів би з прикрістю підсумувати, що зараз провід ПАПЦ більше нагадує послідовників Смарагда Латишенкова, аніж митрополитів Юрія Ярошевського і Діонісія Валединського», - наголосив речник УПЦ КП.
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