Митрополит УПЦ МП назвав найшвидший спосіб об’єднаня Православних Церков в Україні

Проблема розколу в українському православ'ї може бути знята дуже швидко: для цього Українській Православній Церкві Московського Патріархату достатньо зібрати Архиєрейський Собор і оголосити канонічну автокефалію; Церкви, що "пішли в розкол", не матимуть причин не влитися в лоно такої церкви.

Таку думку "Обозревателю" висловив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко).

Як переконаний митрополит, УПЦ МП давно час визначитися, "що вона дійсно українська". "Ця проблема знімається дуже швидко: збирається Архиєрейський Собор і оголошує свою канонічну автокефалію. У такому випадку вона входить в сім'ю православних церков - як Румунська, як Сербська, як Польська - зі своїм безпосереднім канонічним центром в Києві".

За його словами, "тоді ми знімаємо абсолютно всі питання, які виникають, особливо зараз, в період війни і протистояння України і Росії". І головне - знімається питання розколу українського православ'я, оскільки "ті, хто свого часу пішов у розкол, не матимуть жодних аргументів щоб не об'єднатися з цією церквою, повернутися в її лоно", - впевнений митрополит.

"Питання не в тому, що УПЦ МП підпорядковується Москві. Питання в тому, що у нас існує розкол. Не буде розколу - не буде проблеми", - підкреслив він.

"У чому полягає головна перешкода?" - запитав "Обозреватель". "Я не можу відповісти на це запитання. Це дуже складний процес, який залежить від бажання, від окремих персон. Як відомо, будь-який поділ завжди базується на якихось індивідуумах. Ймовірно, така на сьогоднішній день воля священноначалія. Якщо до військової кризи, яка у нас виникла, політика митрополита Володимира полягала в пошуку шляхів примирення з тими структурами, які виходять за межі канонічного спілкування, з Київським Патріархатом, з Автокефальною Церквою, то на сьогоднішній день, під час війни, потрібно якимось чином відповісти на виклики дня", - відповів митрополит.