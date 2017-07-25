Намісник монастиря УАПЦ перейшов до УПЦ (МП)

26 липня 2017, 14:35 | Міжправославні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

До Української Православної Церкви (Московського Патріархату) 26 липня перейшов архимандрит Миколай (Раківчак), повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Колишній клірик Української Православної Церкви перебував у Карпатській єпархії Української Автокефальної Православної Церкви з 2015 року, де був намісником чоловічого монастиря святителя Миколая Чудотворця в смт. Чинадієво Мукачівського району

Після звернення до архиєпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора зі щирим розкаянням архимандрит Миколай був прийнятий у штат Мукачівської єпархії.

 

 

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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 26 липня 2017, 19:11
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    Повторюсь, "катафальна" церква була створена КГБ для розкладу УГКЦ в Галичині та Православної Церкви по всій Україні.

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  • Ігор Мицько | 26 липня 2017, 19:11

    Повторюсь, "катафальна" церква була створена КГБ для розкладу УГКЦ в Галичині та Православної Церкви по всій Україні.

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