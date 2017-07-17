На Закарпатті з’явилися листівки проти УПЦ КП та Богослужіння українською мовою

19 липня 2017, 10:33 | Міжправославні стосунки | 2 |   | Код для блогу |  | 

На Закарпатті УПЦ (МП) поширює листівки проти Київського Патріархату та української мови Богослужінь.

Про це у себе на Фейсбуці написав архиєпископ УПЦ КП Євстратйі (Зоря).

«Листівка від Московського Патріархату (розповсюджують в Тячівському районі Закарпаття).

Дуже визначна риса МП: для нього характерною ознакою розкольників є українська мова богослужіння», - зазначив єрарх.

І так "канонічні" українську мову не люблять, що в україномовній листівці цитати з Писання подають російською. Бо парафіяни слов'янською, очевидно, не зрозуміли би, а українською – це ж "характерний признак розкольників"…», - наголосив архієпископ УПЦ КП.

 

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теги до статті:Євстратій (Зоря),Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП
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Коментарі

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  • enzian | 19 липня 2017, 13:24
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    "Признак" замість "ознака" міг написати тільки росіянин.

  • Aquinatus | 19 липня 2017, 11:33
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    Вживання української мови схизматиками у богослужінні не є ознакою розкольників, а вживання їми української мови на зло УПЦ МП та протиставлення на зло української мови у богослужінні церковно-слов'янській мові є ознакою схизми. Схизматиками є тоді, коли щось діється всупереч та на зло

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Останні коментарі

  • Aquinatus | 19 липня 2017, 14:17

    Нет, не через Московские очки, а через западные - на Западе религии просто дают право по привычке и потому, что ещё не знают каким образом её устранить. Основная идеология Запада - материализм, а

  • S.Melnyk | 19 липня 2017, 13:39

    Вже давно відомо, що всякий такий показовий антисемітизм або є виявом секулярного хуліганства (чи проти синагог, чи проти символів християнства), або відвертою провокацією. І зараз насамперед в

  • enzian | 19 липня 2017, 13:24

    "Признак" замість "ознака" міг написати тільки росіянин.

  • enzian | 19 липня 2017, 13:21

    Схоже на те, що Amnesty International дивиться на Україну через московські окуляри.

  • Ігор Мицько | 19 липня 2017, 13:07

    Українською не "община" - а "громада".

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