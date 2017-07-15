До УПЦ КП перейшов монастир УАПЦ

16 липня 2017, 10:33 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 14 липня 2017 року прийняв у своїй резиденції намісника монастиря преподобного Серафима Саровського с. Кривець Богородчанського району Івано-Франківської області Української Автокефальної Православної Церкви архимандрита Максима (Волошенюка).

Відповідно до поданого прохання Предстоятель УПЦ КП благословив прийняти вищезазначений монастир на чолі з намісником до складу Української Православної Церкви Київського Патріархату на правах ставропігійного монастиря, про що був виданий указ, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Перехід громад з УАПЦ до УПЦ КП
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • bopa | 16 липня 2017, 10:20

      Освідомлюймо "Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама" і пропонуймо, реалізуймо щоб "Наша ненаша влада" була Наша влада. Ніхто, окрім нас з Божою поміччю, не зробить

    • netoy_gaidamak | 15 липня 2017, 23:58

      мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє)

    • enzian | 15 липня 2017, 14:07

      Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться.

    • Fr. Valerii | 15 липня 2017, 10:29

      Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували.

    • Fr. Valerii | 14 липня 2017, 23:20

      А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"?

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