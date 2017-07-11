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На Чернігівщині громада УПЦ (МП) перейшла до Київського Патріархату
14 липня 2017, 11:45 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Збори села Григорівки Бахмацького району, що на Чернігівщині, одностайно ухвалили рішення про перехід парафії архистратига Михаїла до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Недобудований храм невдовзі відчинить двері для молитов за Україну, повідомляє Голос України.
Противників виходу з-під юрисдикції УПЦ Московського патріархату до Київського на зборах села не було. Сільський голова, який раніше виступав за УПЦ МП, написав заяву про відставку у зв'язку з виходом на пенсію.
«Це перший випадок для Бахмацького району, коли релігійна громада одноголосно прийняла рішення про перехід з юрисдикції УПЦ (МП) до УПЦ КП, - написав на своїй сторінці на Фейсбуці священик Володимир Павлина. -. Цій події передувала велика праця — робота з громадою, з активістами, владою. Звичайно, були спроби запровадити диктатуру МП під проводом сільського голови, який, побачивши спротив громади, немов Понтій Пилат вмив руки, написавши заяву про звільнення, і залишив громаду на самоплив. Але знайшлись небайдужі люди, які створили ініціативну групу, зібрали підписи і провели сьогодні збори релігійної громади. Громада одноголосно приняла рішення перейти до Київського Патріархату, і у своїй церкві, яка вже майже завершена, прославляти Бога своєю рідною мовою».
Перший молебень українською провели біля храму благочинний району, настоятель батуринської Покровської церкви отець Роман Кривко та священик з Бахмача отець Володимир Павлина. Також у селі Жеведь Чернігівського району громада проголосувала за перехід до Київського Патріархату і стару школу вже переобладнали під храм.
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