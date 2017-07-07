Волинська єпархія УПЦ КП закликала представників УПЦ (МП) скинути зі своїх плечей московське ярмо

Волинська єпархія УПЦ КП оприлюднила звернення в якому закликала Волинську єпархію УПЦ (МП) «скинути московське ярмо зі своїх плечей» та об’єднатися в єдину Помісну Православну Церкву.

Документ, прийнятий на єпархіальних зборах, присвячених 25-й річниці утворення Київського Патріархату, - передає «Вголос».

«Переконані, якщо б на сході України всі клірики УПЦ МП, яких там абсолютна більшість, підтримали не сепаратистські та проросійські заяви, а Україну та проукраїнські сили, то не було б ні війни, ні таких жахливих людських втрат. Сподіваємось і віримо, що це розуміє більша частина кліру самого Московського Патріархату», - зазначають автори звернення..

У Волинській єпархії УПЦ КП закликають братів з Волинської єпархії УПЦ (Московського Патріархату) відкинути всі непорозуміння, скинути московське ярмо зі своїх плечей та російську облудну пропаганду зі своїх вух, мужньо прийняти відповідальне та історичне рішення по остаточному відходу від РПЦ задля якнайшвидшого об’єднання українського православ’я в єдину Помісну Православну Церкву.

«Саме в час, коли наші воїни, волонтери, можновладці, весь наш народ здобувають незалежність своєї Держави, виборюючи її кров’ю, – станьмо, браття, і ми разом, пліч-о-пліч, в боротьбі за незалежність і єдність нашого Православ’я. Визвольна війна не тільки для Української Держави, але і для Української Церкви, тому не маємо права програти. Заради минулих поколінь, заради теперішніх жертв, заради майбутніх нащадків», - йдеться у зверненні.