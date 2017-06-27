УПЦ (Московського Патріархату) відібрала у селян церкву

У селі Троїцьке Глобинського району на Полтавщині відбувся конфлікт через Церкву. Отець Богдан перейшов із УАПЦ до Московського Патріархату, а парафіян вигнали із церкви, де вони впродовж трьох років молилися.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

В обід 26 червня віряни Української Автокефальної Церкви зібралися біля храму.

"В 2015 році цю церкву за військовими німецькими картами віднайшов отець Автокефальної Церкви Євген Пономаренко. Її побудували в 1833 році і за радянських часів зберігали тут зерно. Мала напівзруйнований вигляд і заросла кущами. У нас не було церкви, тому вирішили відновити Службу і приміщення. Місяцями вирубували чагарники і дерева, ремонтували будівлю. Рік тому отець Євген вирушив до АТО і став військовим капеланом. Із Полтави прислали отця Богдана, який перед Великоднем зрадив громаду і перейшов до Московського Патріархату. Церкву для нас закрили, тому молились на порозі. Майно громади і касу забрали. Віднайшли стару хатину, в якій тепер правимо Службу", - розповіла Марія Найда, прихожанка.

До Московського Патріархату змушує переходити сільська влада, кажуть селяни.

"Зараз село поділилось. Я не приймаю жодну зі сторін. Хотілось мати в селі свій храм, а почались міжконфесійні сварки. Чутки, що я когось схиляю на сторону Московського Патріархату, то неправда. Якщо для села буде розвиток, то хай всі конфесії світу будуть у нас розбудовувати общини", - розповіла Любов Сніг, сільський голова Троїцького.

До громади підійшов отець Богдан. Селяни підняли крик.

"Мені самі люди сказали, що хочуть перейти в Московський Патріархат. Це канонічна Церква, її визнають у всьому світі. Нам пообіцяли знайти спонсорів, які повністю відбудують церкву. Відновити храм стало найголовнішим бажанням людей в селі. Із цього натовпу до мене в церкву приходило тільки дві жінки. Інших людей я не знаю", - сказав отець Богдан, поспіхом пішов від людей.

"Наші чоловіки і діти гинуть від рук Москви, а ми тут сепаратизм влаштували. Перехід церковної громади до Московського Патріархату - це спланована операція ворога", - сказала Людмила Бугрій, місцева мешканка.

Церква розташована на території агрофірми "Троїцька".

"Я нічого не знаю про церкву. По документах - це склад. Зараз оформлюємо на нього документи. Керівництво в Києві вирішить кому передати храм - Київському, Московському Патріархату чи ще якійсь Церкві", - розповів Микола Мироненко, директор місцевої агрофірми.