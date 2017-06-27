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УПЦ (Московського Патріархату) відібрала у селян церкву
29 червня 2017, 10:36 | Міжправославні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
У селі Троїцьке Глобинського району на Полтавщині відбувся конфлікт через Церкву. Отець Богдан перейшов із УАПЦ до Московського Патріархату, а парафіян вигнали із церкви, де вони впродовж трьох років молилися.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
В обід 26 червня віряни Української Автокефальної Церкви зібралися біля храму.
"В 2015 році цю церкву за військовими німецькими картами віднайшов отець Автокефальної Церкви Євген Пономаренко. Її побудували в 1833 році і за радянських часів зберігали тут зерно. Мала напівзруйнований вигляд і заросла кущами. У нас не було церкви, тому вирішили відновити Службу і приміщення. Місяцями вирубували чагарники і дерева, ремонтували будівлю. Рік тому отець Євген вирушив до АТО і став військовим капеланом. Із Полтави прислали отця Богдана, який перед Великоднем зрадив громаду і перейшов до Московського Патріархату. Церкву для нас закрили, тому молились на порозі. Майно громади і касу забрали. Віднайшли стару хатину, в якій тепер правимо Службу", - розповіла Марія Найда, прихожанка.
До Московського Патріархату змушує переходити сільська влада, кажуть селяни.
"Зараз село поділилось. Я не приймаю жодну зі сторін. Хотілось мати в селі свій храм, а почались міжконфесійні сварки. Чутки, що я когось схиляю на сторону Московського Патріархату, то неправда. Якщо для села буде розвиток, то хай всі конфесії світу будуть у нас розбудовувати общини", - розповіла Любов Сніг, сільський голова Троїцького.
До громади підійшов отець Богдан. Селяни підняли крик.
"Мені самі люди сказали, що хочуть перейти в Московський Патріархат. Це канонічна Церква, її визнають у всьому світі. Нам пообіцяли знайти спонсорів, які повністю відбудують церкву. Відновити храм стало найголовнішим бажанням людей в селі. Із цього натовпу до мене в церкву приходило тільки дві жінки. Інших людей я не знаю", - сказав отець Богдан, поспіхом пішов від людей.
"Наші чоловіки і діти гинуть від рук Москви, а ми тут сепаратизм влаштували. Перехід церковної громади до Московського Патріархату - це спланована операція ворога", - сказала Людмила Бугрій, місцева мешканка.
Церква розташована на території агрофірми "Троїцька".
"Я нічого не знаю про церкву. По документах - це склад. Зараз оформлюємо на нього документи. Керівництво в Києві вирішить кому передати храм - Київському, Московському Патріархату чи ще якійсь Церкві", - розповів Микола Мироненко, директор місцевої агрофірми.
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- 29 червня 2017, 12:01| Коментувати коментар
"УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".
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- 27 червня 2017, 19:29
Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними. |
- 26 червня 2017, 22:40
Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими |
- 26 червня 2017, 10:47
"прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі. |
- 25 червня 2017, 20:55
До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови. |
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