УПЦ (Московського Патріархату) відібрала у селян церкву

29 червня 2017, 10:36 | Міжправославні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

У селі Троїцьке Глобинського району на Полтавщині відбувся конфлікт через Церкву. Отець Богдан перейшов із УАПЦ до Московського Патріархату, а парафіян вигнали із церкви, де вони впродовж трьох років молилися.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

В обід 26 червня віряни Української Автокефальної Церкви зібралися біля храму.

"В 2015 році цю церкву за військовими німецькими картами віднайшов отець Автокефальної Церкви Євген Пономаренко. Її побудували в 1833 році і за радянських часів зберігали тут зерно. Мала напівзруйнований вигляд і заросла кущами. У нас не було церкви, тому вирішили відновити Службу і приміщення. Місяцями вирубували чагарники і дерева, ремонтували будівлю. Рік тому отець Євген вирушив до АТО і став військовим капеланом. Із Полтави прислали отця Богдана, який перед Великоднем зрадив громаду і перейшов до Московського Патріархату. Церкву для нас закрили, тому молились на порозі. Майно громади і касу забрали. Віднайшли стару хатину, в якій тепер правимо Службу", - розповіла Марія Найда, прихожанка.

До Московського Патріархату змушує переходити сільська влада, кажуть селяни.

"Зараз село поділилось. Я не приймаю жодну зі сторін. Хотілось мати в селі свій храм, а почались міжконфесійні сварки. Чутки, що я когось схиляю на сторону Московського Патріархату, то неправда. Якщо для села буде розвиток, то хай всі конфесії світу будуть у нас розбудовувати общини", - розповіла Любов Сніг, сільський голова Троїцького.

До громади підійшов отець Богдан. Селяни підняли крик.

"Мені самі люди сказали, що хочуть перейти в Московський Патріархат. Це канонічна Церква, її визнають у всьому світі. Нам пообіцяли знайти спонсорів, які повністю відбудують церкву. Відновити храм стало найголовнішим бажанням людей в селі. Із цього натовпу до мене в церкву приходило тільки дві жінки. Інших людей я не знаю", - сказав отець Богдан, поспіхом пішов від людей.

"Наші чоловіки і діти гинуть від рук Москви, а ми тут сепаратизм влаштували. Перехід церковної громади до Московського Патріархату - це спланована операція ворога", - сказала Людмила Бугрій, місцева мешканка.

Церква розташована на території агрофірми "Троїцька".

"Я нічого не знаю про церкву. По документах - це склад. Зараз оформлюємо на нього документи. Керівництво в Києві вирішить кому передати храм - Київському, Московському Патріархату чи ще якійсь Церкві", - розповів Микола Мироненко, директор місцевої агрофірми.

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теги до статті:Зміна конфесії,конфлікти,Стосунки між УАПЦ і УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • enzian | 29 червня 2017, 12:01
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    "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

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Останні коментарі

  • enzian | 29 червня 2017, 12:01

    "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

  • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

    Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

  • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

    Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

  • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

    "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

  • enzian | 25 червня 2017, 20:55

    До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

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