Священнослужитель Києво-Печерської лаври не захотів вінчати відомих українських спортсменів

31 травня 2017, 16:47 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священик Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) відмовився вінчати відомих українських важкоатлетів - дворазового переможця чемпіонатів Європи Ігоря Шимечка та олімпійську призерку Юлію Калініну. Про це молодята розповіли в коментарі виданню Gazeta.ua, повідомляє РБК-Україна.

"Ми разом дев'ять років. Весілля відкладали, тому що мали мету - виграти Олімпійські ігри. Якось вранці цього року пили каву. Сказав Юлі: "Одягайся, підемо в РАЦС писати заяву", - розповів 30-річний Ігор Шимечко.

Весілля зіграли 28 квітня. В ресторан запросили 15 гостей.

"Планували обвінчатися в Києво-Печерській лаврі, але нам відмовили. Священик пояснив: не вінчаю тих, хто хрестився в Церкві Київського Патріархату. Це було про Ігоря. Повінчалися в невеликому храмі Київського Патріархату на Подолі", - зазначила Юлія.

 

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теги до статті:Києво-Печерська Лавра,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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