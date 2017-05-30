Священнослужитель Києво-Печерської лаври не захотів вінчати відомих українських спортсменів

Священик Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) відмовився вінчати відомих українських важкоатлетів - дворазового переможця чемпіонатів Європи Ігоря Шимечка та олімпійську призерку Юлію Калініну. Про це молодята розповіли в коментарі виданню Gazeta.ua, повідомляє РБК-Україна.

"Ми разом дев'ять років. Весілля відкладали, тому що мали мету - виграти Олімпійські ігри. Якось вранці цього року пили каву. Сказав Юлі: "Одягайся, підемо в РАЦС писати заяву", - розповів 30-річний Ігор Шимечко.

Весілля зіграли 28 квітня. В ресторан запросили 15 гостей.

"Планували обвінчатися в Києво-Печерській лаврі, але нам відмовили. Священик пояснив: не вінчаю тих, хто хрестився в Церкві Київського Патріархату. Це було про Ігоря. Повінчалися в невеликому храмі Київського Патріархату на Подолі", - зазначила Юлія.