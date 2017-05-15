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На Хмельниччині релігійна громада покинула Московський Патріархат
17 травня 2017, 11:45 | Міжправославні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У селі Зоряне на Віньковеччині, що на Хмельниччні, 16 травня релігійна громада провела збори, на яких вирішила покинути УПЦ (МП).
У заході також взяли участь політики та громадські активісти. Вони"підігрівали" вірян розповідями про те, що на Сході з благословення священнослужителів Московського Патріархату воюють бойовики "ЛНР"-"ДНР".
Охорону громадського порядку під час сходу села здійснювали працівники СБУ та поліції.
Як інформує Depo.Хмельницький, не дослухавшись до аргументів благочинного УПЦ (МП) о. Михаїла, громада вирішила почати процедуру переходу під юрисдикцію УПЦ КП.
Невирішеним, щоправда, залишилося питання, кому належатиме храм.
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