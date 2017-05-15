На Хмельниччині релігійна громада покинула Московський Патріархат

17 травня 2017, 11:45 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Зоряне на Віньковеччині, що на Хмельниччні, 16 травня релігійна громада провела збори, на яких вирішила покинути УПЦ (МП).

У заході також взяли участь політики та громадські активісти. Вони"підігрівали" вірян розповідями про те, що на Сході з благословення священнослужителів Московського Патріархату воюють бойовики "ЛНР"-"ДНР".

Охорону громадського порядку під час сходу села здійснювали працівники СБУ та поліції.

Як інформує Depo.Хмельницький, не дослухавшись до аргументів благочинного УПЦ (МП) о. Михаїла, громада вирішила почати процедуру переходу під юрисдикцію УПЦ КП.

Невирішеним, щоправда, залишилося питання, кому належатиме храм.

 

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теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП,Хмельниччина
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Останні коментарі

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

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  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

  • Стефан | 12 травня 2017, 00:59

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

  • Стефан | 11 травня 2017, 20:19

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

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