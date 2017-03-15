На Сумщині громада селища вирішила приєднатися до Київського Патріархату

16 березня 2017, 11:03 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селищі Великі Бубни на околиці м. Ромни жителі зібрали підписи про перехід громади з УПЦ (МП)  до УПЦ Київського Патріархату.

При єпархіальному управлінні Сумської єпархії УПЦ КП створена комісія на чолі з секретарем єпархії щодо прийняття храму та будинку священика.

У найближчий час буде проведено Богослужіння.

У віруючих є бажання завершити будівництво свого храму цього року, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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