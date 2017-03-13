УПЦ КП провела Службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

11 березня священик УПЦ Київського Патріархату вперше провів Богослужіння в Успенському соборі на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

На молебень прибули близько 200 волонтерів АТО, які відвідували лавру як паломники. Під час відвідування Успенського собору вони попросили священика-капелана отця Димитрія помолитися за Україну, український народ і воїнів, які захищають країну, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Рatrioty.org.ua.

Служба тривала трохи більше 15 хвилин, але в ході її проведення о. Димитрію намагалися перешкодити двоє служителів УПЦ (Московського Патріархату).

Активісти у ввічливій формі попросили не заважати проведенню служби, після чого один з «власників» намагався забрати камеру у журналіста, який знімав те, що відбувається", - йдеться у коментарі від учасників події.

На офіційному сайті УПЦ (МП) ситуація не коментується. Проте відомо, що Успенський собор знаходиться у користуванні цієї конфесії та виконує функції кафедрального собору.