УПЦ КП провела Службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

14 березня 2017, 10:22 | Міжправославні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

11 березня священик УПЦ Київського Патріархату вперше провів Богослужіння в Успенському соборі на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

На молебень прибули близько 200 волонтерів АТО, які відвідували лавру як паломники. Під час відвідування Успенського собору вони попросили священика-капелана отця Димитрія помолитися за Україну, український народ і воїнів, які захищають країну, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Рatrioty.org.ua.

Служба тривала трохи більше 15 хвилин, але в ході її проведення о. Димитрію намагалися перешкодити двоє служителів УПЦ (Московського Патріархату).

Активісти у ввічливій формі попросили не заважати проведенню служби, після чого один з «власників» намагався забрати камеру у журналіста, який знімав те, що відбувається", - йдеться у коментарі від учасників події.

На офіційному сайті УПЦ (МП) ситуація не коментується. Проте відомо, що Успенський собор знаходиться у користуванні цієї конфесії та виконує функції кафедрального собору.

 

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теги до статті:Києво-Печерська Лавра,Стосунки між УПЦ (МП) і УПЦ КП
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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:17

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