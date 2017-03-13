РПЦ не перепідпорядковує собі Кримську єпархію, щоб зберегти вплив на УПЦ (МП) – експерт

Не погіршувати ситуацію, а утримати Українську Православну Церкву (Московського Патріархату) під своїм контролем – основне завдання РПЦ. Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив соціолог релігії, автор книги «Російська Православна Церква. Сучасний стан та актуальні проблеми» Микола Митрохін.

«Утримати українську частину РПЦ хоча б номінально в своїй орбіті, тому що це дає РПЦ її розмір і значущість у системі світового православ'я. Тому стратегічна політика – не погіршувати ситуацію різними способами. Саме з цієї причини Кримська єпархія залишається в підпорядкуванні Києва а не відірвана і передана до Москви», – повідомив Мітрохін.

На думку експерта, Москва намагається всіляко боротися з «дрейфом» частини українського духовенства в бік повної незалежності. І робить усі спроби для того, щоб не посилювати позиції сил, які прагнуть до автономії УПЦ (МП).

«Щоб не давати зайвий привід українській державі зробити якісь, скажімо так, силові дії щодо УПЦ (МП). Оскільки Церква перебуває на тій межі, де вже можуть початися серйозні державні заходи щодо забезпечення її незалежності. Простіше кажучи, можуть і якихось єпископів депортувати, і все що завгодно може бути», – сказав він.

Кримське видання «Примечания» 9 березня опублікувало документи російського департаменту з майнових та земельних відносин Севастополя. Згідно з цими даними, російській Церкві виділено в користування 8 ділянок у найкращих районах Севастополя. Площа землі – від 18 соток до півтора гектара. Всі ділянки даються Церкві в безоплатне користування на 9 років, хоча очевидно, що потім побудовані на безкоштовній землі храми зносити не будуть. Севастопольська влада дозволила будівництво не тільки релігійних споруд, а й будівель благодійного призначення. Наприклад, платних готелів для прочан.

Офіційно представники Кримської єпархії УПЦ (Московського Патріархату) і місцева влада цю інформацію ще не коментували.